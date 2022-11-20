Следователи пока не установили место запуска ракеты, которая упала в Польше, - премьер

Специалисты, которые занимаются расследованием инцидента в Польше, пока не установили, откуда была запущена упавшая в Пшеводуве ракета.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В ходе пресс-конференции в Хельсинки главу польского правительства спросили о результатах расследования падения ракеты и о том, признает ли украинская сторона, что это была их ракета.
"Мы этого еще не знаем. Пусть над этим работают специалисты, следователи. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, из НАТО, американских", - отметил премьер.
По словам Моравецкого, у следствия есть "доказательства с камер пограничников, но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда запустили ракету".
"Надо продолжать собирать доказательства, расследование займет некоторое время", - добавил он.
Глава правительства также отметил, что его страна стремится к тому, чтобы расследование было полностью прозрачным и украинские партнеры были уверены в том, что результаты будут доказанными.
Напомним, 15 ноября польские СМИ сообщали, что в селе Пшеводув на границе с Украиной упала российская ракета. В результате инцидента погибли люди.
Позже президент Польши Анджей Дуда допустил, что ракета могла быть выпущена украинскими силами ПВО во время ударов россиян.
При этом сегодня, 20 ноября, стало известно, что специалисты завершили обследование места падения ракеты.
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