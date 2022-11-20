Следователи пока не установили место запуска ракеты, которая упала в Польше, - премьер

В ходе пресс-конференции в Хельсинки главу польского правительства спросили о результатах расследования падения ракеты и о том, признает ли украинская сторона, что это была их ракета.

"Мы этого еще не знаем. Пусть над этим работают специалисты, следователи. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, из НАТО, американских", - отметил премьер.

По словам Моравецкого, у следствия есть "доказательства с камер пограничников, но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда запустили ракету".

"Надо продолжать собирать доказательства, расследование займет некоторое время", - добавил он.

Глава правительства также отметил, что его страна стремится к тому, чтобы расследование было полностью прозрачным и украинские партнеры были уверены в том, что результаты будут доказанными.