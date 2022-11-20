Слідчі поки не встановили місце запуску ракети, яка впала у Польщі, - прем'єр

Фахівці, які займаються розслідуванням інциденту в Польщі, поки не встановили, звідки було запущено ракету, що впала в Пшеводуві.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Під час прес-конференції в Гельсінкі главу польського уряду запитали про результати розслідування падіння ракети та про те, чи визнає українська сторона , що це була їх ракета.
"Ми цього ще не знаємо. Нехай над цим працюють фахівці, слідчі. Ми запросили до розслідування експертів з українського боку, а також міжнародних, з НАТО, американських", - наголосив прем'єр.
За словами Моравецького, слідство має "докази з камер прикордонників, але вони не показують зі стовідсотковою достовірністю, звідки запустили ракету".
"Треба продовжувати збирати докази, розслідування триватиме деякий час", - додав він.
Глава уряду також зазначив, що його країна прагне до того, щоб розслідування було повністю прозорим і українські партнери були впевнені, що результати будуть доведені.
Нагадаємо, 15 листопада польські ЗМІ повідомляли, що в селі Пшеводув на кордоні з Україною впала російська ракета. Внаслідок інциденту загинули люди.
Пізніше президент Польщі Анджей Дуда припустив, що ракета могла бути випущена українськими силами ППО під час ударів росіян.
При цьому сьогодні, 20 листопада, стало відомо, що фахівці завершили обстеження місця падіння ракети.
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