Слідчі поки не встановили місце запуску ракети, яка впала у Польщі, - прем'єр

Під час прес-конференції в Гельсінкі главу польського уряду запитали про результати розслідування падіння ракети та про те, чи визнає українська сторона , що це була їх ракета.

"Ми цього ще не знаємо. Нехай над цим працюють фахівці, слідчі. Ми запросили до розслідування експертів з українського боку, а також міжнародних, з НАТО, американських", - наголосив прем'єр.

За словами Моравецького, слідство має "докази з камер прикордонників, але вони не показують зі стовідсотковою достовірністю, звідки запустили ракету".

"Треба продовжувати збирати докази, розслідування триватиме деякий час", - додав він.

Глава уряду також зазначив, що його країна прагне до того, щоб розслідування було повністю прозорим і українські партнери були впевнені, що результати будуть доведені.