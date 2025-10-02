Один регион уже со светом, Чернигов и Славутич - на очереди: как устраняют последствия удара РФ

Россия продолжает целенаправленно бить по энергетике Украины. Самая тяжелая ситуация в Славутиче, Черниговской и Сумской областях, где продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram и главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса в Telegram .

По словам Свириденко, ночью россияне атаковали энергетические объекты на Сумщине. Конотопский и Шосткинский районы были частично обесточены, однако сейчас электроснабжение восстановлено.

В Славутиче восстановлено электроснабжение на объектах критической инфраструктуры. Сейчас энергетики работают над тем, чтобы полностью оживить город.

На Черниговщине продолжается восстановление энергосетей после российского обстрела. А в отдельных районах разворачивают "пункты несокрушимости".

Вячеслав Чаус сообщил, что отработал ситуацию в Чернигове с главой МВД Игорем Клименко, первым заместителем министра энергетики Артемом Некрасовым и заместителем председателя ГСЧС Алексеем Мигриным.

"Ситуация в энергосистеме - критическая. Это результат удара по подстанции в Славутиче. Задача №1 - запитать энергообъекты. Наши сейчас работают от альтернативных источников", - говорится в его заметке.

По словам главы Черниговской ОВА, почасовые отключения света являются вынужденной мерой. Сейчас люди со светом в режиме три часа через шесть, но в некоторіх районах вынуждены дополнительно применять аварийные отключения.

Чаус добавил, что на Черниговщине развернуто уже более 200 "пунктов несокрушимости". Часть насосных станций запитана генераторами, однако это не исключает перебоев. При необходимости будет организован подвоз питьевой воды.

"В Чернигове школы до конца недели перешли на "дистанционку". Садики сегодня не работали. В каждой общине учебные заведения решают, в каком режиме функционировать - онлайн или офлайн", - рассказал Чаус.

Он подчеркнул, что сейчас все экстренные службы работают в усиленном режиме, а энергетики - круглосуточно.