ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Яркие победы "Барселоны" и "Манчестер Сити": все результаты Лиги чемпионов сегодня

Пятница 19 сентября 2025 00:00
UA EN RU
Яркие победы "Барселоны" и "Манчестер Сити": все результаты Лиги чемпионов сегодня Фото: "Барселона" стартовала в ЛЧ с победы (x.com/fcbarcelona)
Автор: Андрей Костенко

Шесть поединков в четверг, 18 сентября, завершили стартовый тур Лиги чемпионов-2025/26. Некоторые из них принесли неожиданные результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Лига чемпионов. Основной раунд, 1-й тур

"Брюгге" - "Монако" - 4:1

Голы: Трезольди, 32, Оньедика, 39, Ванакен, 43, Диахон, 75 - Фати, 90+2

"Копенгаген" - "Байер" - 2:2

Голы: Ларссон, 9, Роберт, 87 - Гримальдо, 82, Хацидиакос, 90+1 (автогол)

"Айнтрахт" - "Галатасарай" - 5:1

Голы: Санчез, 37 (автогол), Узун, 45+2, Буркардт, 45+4, 66, Кнауфф, 75 - Акгюн, 8

"Манчестер Сити" - "Наполи" - 2:0

Голы: Холанд, 56, Доку, 65

Удаление: Ди Лоренцо (Н), 21

"Ньюкасл" - "Барселона" - 1:2

Голы: Гордон, 90+1 - Рэшфорд, 58, 67

"Спортинг" - "Кайрат" - 4:1

Голы: Тринкау, 44, 65, Алиссон Сантос, 67, Кенда, 68 - Эдмилсон, 86

Незабитый пенальти: Юльманн (С), 21

Знаковые матчи в Англии

"Манчестер Сити" - "Наполи". На арену "Этихад" против своего бывшего клуба в составе чемпионов Италии вышел легенда "горожан" Кевин Де Брюйне.

Яркие победы &quot;Барселоны&quot; и &quot;Манчестер Сити&quot;: все результаты Лиги чемпионов сегодня

Правда сыграл на еще недавно родной арене он совсем мало. Бельгийца заменили уже на 26-й минуте. О травме речь не шла: скорее всего, это было вызвано тактической перестройкой "Наполи" после того, как на 21-й минуте прямую красную "заработал" Джованни Ди Лоренцо. Защитник чемпионов Италии был наказан за фол последней надежды против Эрлинга Холанда.

"Наполи" в меньшинстве устоял в первом тайме. Но во втором "горожане" дожали соперника. Открыл счет именно Холанд, который забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов.

Яркие победы &quot;Барселоны&quot; и &quot;Манчестер Сити&quot;: все результаты Лиги чемпионов сегодня

"Ньюкасл" - "Барселона". Новичок "Барсы" Маркус Рэшфорд очень ярко отметил пусть временное, но возвращение в Англию. Своим дублем он похоронил надежды "Ньюкасла" на удачный старт в ЛЧ.

Яркие победы &quot;Барселоны&quot; и &quot;Манчестер Сити&quot;: все результаты Лиги чемпионов сегодня

Ранее мы сообщили, что легендарный Моуринью стал тренером Трубина и Судакова в "Бенфике".

Также читайте, как Салах повторил рекорд Шевченко в Лиге чемпионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Манчестер Сити Барселона
Новости
Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп
Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной