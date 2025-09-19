Яскраві перемоги "Барселони" та "Манчестер Сіті": усі результати Ліги чемпіонів сьогодні

Шість поєдинків у четвер, 18 вересня, завершили стартовий тур Ліги чемпіонів-2025/26. Деякі з них принесли несподівані результати.

Ліга чемпіонів. Основний раунд, 1-й тур

"Брюгге" – "Монако" – 4:1

Голи: Трезольді, 32, Оньєдіка, 39, Ванакен, 43, Діахон, 75 – Фаті, 90+2

"Копенгаген" – "Байєр" – 2:2

Голи: Ларссон, 9, Роберт, 87 – Грімальдо, 82, Хацідіакос, 90+1 (автогол)

"Айнтрахт" – "Галатасарай" – 5:1

Голи: Санчез, 37 (автогол), Узун, 45+2, Буркардт, 45+4, 66, Кнауфф, 75 – Акгюн, 8

"Манчестер Сіті" – "Наполі" – 2:0

Голи: Холанд, 56, Доку, 65

Вилучення: Ді Лоренцо (Н), 21

"Ньюкасл" – "Барселона" – 1:2

Голи: Гордон, 90+1 - Решфорд, 58, 67

"Спортінг" – "Кайрат" – 4:1

Голи: Трінкау, 44, 65, Аліссон Сантос, 67, Кенда, 68 - Едмілсон, 86

Незабитий пенальті: Юльманн (С), 21

Знакові матчі в Англії

"Манчестер Сіті" – "Наполі". На арену "Етіхад" проти свого колишнього клубу в складі чемпіонів Італії вийшов легенда "містян" Кевін Де Брюйне.

Правда зіграв на ще нещодавно рідній арені він зовсім мало. Бельгійця замінили вже на 26-й хвилині. Про травму мова не йшла: скоріш за все, це було викликано тактичною перебудовою "Наполі" після того, як на 21-й хвилині пряму червону "заробив" Джованні Ді Лоренцо. Захисник чемпіонів Італії був покараний за фол останньої надії проти Ерлінга Холанда.

"Наполі" у меншості встояв у першому таймі. Але в другому "містяни" дотиснули суперника. Відкрив рахунок саме Холанд, який забив свій 50-й гол у Лізі чемпіонів.

GOAL Haaland



Aamzing assist by Foden



Manchester City 1-0 Napolipic.twitter.com/ftUzDMWSyn — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 18, 2025

"Ньюкасл" – "Барселона". Новачок "Барси" Маркус Решфорд дуже яскраво відзначив хай тимчасове, але повернення до Англії. Своїм дублем він поховав надії "Ньюкасла" на вдалий старт у ЛЧ.