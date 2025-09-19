ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Яскраві перемоги "Барселони" та "Манчестер Сіті": усі результати Ліги чемпіонів сьогодні

П'ятниця 19 вересня 2025 00:00
UA EN RU
Яскраві перемоги "Барселони" та "Манчестер Сіті": усі результати Ліги чемпіонів сьогодні Фото: "Барселона" стартувала в ЛЧ з перемоги (x.com/fcbarcelona)
Автор: Андрій Костенко

Шість поєдинків у четвер, 18 вересня, завершили стартовий тур Ліги чемпіонів-2025/26. Деякі з них принесли несподівані результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Ліга чемпіонів. Основний раунд, 1-й тур

"Брюгге" – "Монако" – 4:1

Голи: Трезольді, 32, Оньєдіка, 39, Ванакен, 43, Діахон, 75 – Фаті, 90+2

"Копенгаген" – "Байєр" – 2:2

Голи: Ларссон, 9, Роберт, 87 – Грімальдо, 82, Хацідіакос, 90+1 (автогол)

"Айнтрахт" – "Галатасарай" – 5:1

Голи: Санчез, 37 (автогол), Узун, 45+2, Буркардт, 45+4, 66, Кнауфф, 75 – Акгюн, 8

"Манчестер Сіті" – "Наполі" – 2:0

Голи: Холанд, 56, Доку, 65

Вилучення: Ді Лоренцо (Н), 21

"Ньюкасл" – "Барселона" – 1:2

Голи: Гордон, 90+1 - Решфорд, 58, 67

"Спортінг" – "Кайрат" – 4:1

Голи: Трінкау, 44, 65, Аліссон Сантос, 67, Кенда, 68 - Едмілсон, 86

Незабитий пенальті: Юльманн (С), 21

Знакові матчі в Англії

"Манчестер Сіті" – "Наполі". На арену "Етіхад" проти свого колишнього клубу в складі чемпіонів Італії вийшов легенда "містян" Кевін Де Брюйне.

Яскраві перемоги &quot;Барселони&quot; та &quot;Манчестер Сіті&quot;: усі результати Ліги чемпіонів сьогодні

Правда зіграв на ще нещодавно рідній арені він зовсім мало. Бельгійця замінили вже на 26-й хвилині. Про травму мова не йшла: скоріш за все, це було викликано тактичною перебудовою "Наполі" після того, як на 21-й хвилині пряму червону "заробив" Джованні Ді Лоренцо. Захисник чемпіонів Італії був покараний за фол останньої надії проти Ерлінга Холанда.

"Наполі" у меншості встояв у першому таймі. Але в другому "містяни" дотиснули суперника. Відкрив рахунок саме Холанд, який забив свій 50-й гол у Лізі чемпіонів.

Яскраві перемоги &quot;Барселони&quot; та &quot;Манчестер Сіті&quot;: усі результати Ліги чемпіонів сьогодні

"Ньюкасл" – "Барселона". Новачок "Барси" Маркус Решфорд дуже яскраво відзначив хай тимчасове, але повернення до Англії. Своїм дублем він поховав надії "Ньюкасла" на вдалий старт у ЛЧ.

Яскраві перемоги &quot;Барселони&quot; та &quot;Манчестер Сіті&quot;: усі результати Ліги чемпіонів сьогодні

Раніше ми повідомили, що легендарний Моурінью став тренером Трубіна та Судакова у "Бенфіці".

Також читайте, як Салах повторив рекорд Шевченка в Лізі чемпіонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Манчестер Сіті Барселона
Новини
Путін втрачає більше людей, ніж вбиває, - Трамп
Путін втрачає більше людей, ніж вбиває, - Трамп
Аналітика
Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною
Роман Коткореспондент РБК-Україна Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною