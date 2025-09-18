ua en ru
Салах повторил рекорд Шевченко в Лиге чемпионов: кто станет следующей "жертвой"

Ливерпуль, Четверг 18 сентября 2025 16:58
Салах повторил рекорд Шевченко в Лиге чемпионов: кто станет следующей "жертвой" Фото: Мохамед Салах (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

33-летний египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах сравнялся по количеству голов в Лиге чемпионов с украинцем Андреем Шевченко.

Подробно о рекорде лидера "красных" - рассказывает РБК-Украина.

Исторический гол

В матче 1-го тура основного этапа ЛЧ против мадридского "Атлетико" (3:2) египтянин отметился голом и результативной передачей. Для Салаха это был 48-й гол в турнире.

Таким образом он сравнялся не только с Шевченко, но и со шведом Златаном Ибрагимовичем, с которыми сейчас делит 12-е место в историческом списке бомбардиров.

Путь к рекорду

Чтобы забить 48 голов, Салаху понадобилось 89 матчей. Шевченко достиг аналогичного показателя за 100 игр в составе "Динамо", "Милана" и "Челси".

Среди клубов Салах больше всего отличился в футболке "Ливерпуля" - 45 мячей. Еще два гола он забил за "Базель" и один - за "Рому".

Чьи достижения падут следующими

Следующими "жертвами" Салаха могут стать достижения легендарного испанца Альфредо Ди Стефано и норвежца Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити", у которых лишь на один гол больше.

Впрочем, норвежец, который моложе на восемь лет, вряд ли будет вести себя в этой гонке пассивно. Он тоже немало забивает и скорее сам уйдет в отрыв.

А вот рекорды Ди Стафано, как и уже неактивных Тьерри Анри (50 голов), Рууда ван Нистелроя (56) и Томаса Мюллера (57) египтянин, скорее всего, превзойдет.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов:

  1. Криштиану Роналду - 140 голов
  2. Лионель Месси - 129
  3. Роберт Левандовски - 105
  4. Карим Бензема - 90
  5. Рауль - 71
  6. Томас Мюллер - 57
  7. Килиан Мбаппе - 57
  8. Рууд ван Нистелрой - 56
  9. Тьерри Анри - 50
  10. Альфредо ди Стефано - 49
  11. Эрлинг Холанд - 49
  12. Златан Ибрагимович - 48
  13. Мохамед Салах - 48
  14. Андрей Шевченко - 48

Кто такой Мохамед Салах

Уроженец города Басьюн в Египте, воспитанник каирского "Мокавлуна".

Перед сезоном-2012/13 переехал в Европу. Играл в составе швейцарского "Базеля". Затем перешел в лондонский "Челси", где не смог закрепиться и переехал в Италию. Там в течение трех сезонов защищал цвета "Фиорентины" и "Ромы". "Ливерпуль" приобрел египтянина за 42 млн евро летом 2017 года.

В рядах "красных" Салах дважды завоевал титул АПЛ (2020, 2025), кубок Лиги чемпионов-2018/19, ряд других трофеев. В составе сборной Египта дебютировал в 2011 году и дважды стал вице-чемпионом Африки (2017, 2021).

Футбол Ливерпуль Андрей Шевченко
