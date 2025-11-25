Сокращение мирного плана США и обвал доходов РФ от экспорта нефти: новости за 24 ноября

Мирный план США был сокращен после переговоров с украинскими чиновниками в Женеве. Тем временем доходы России от экспорта нефти обвалились.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 24 ноября, - в материале РБК-Украина .

Без ограничения для ВСУ и амнистии: как встреча в Женеве изменила план США по Украине

После переговоров украинской и американской делегаций в Женеве проект мирного плана больше не будет содержать 28 пунктов и будет сокращен, сообщили источники РБК-Украина.

Информированный собеседник издания рассказал, что стороны договорились продолжить обсуждать только вопросы, касающиеся двусторонних отношений Украины и США.

Доходы РФ от экспорта нефти и газа в ноябре обвалятся на треть, - Reuters

Доходы российского бюджета от нефти и газа по итогам ноября могут сократиться примерно на 35% по сравнению с ноябрем прошлого года, пишет Reuters.

Издание отмечает, что главными причинами этому стали удешевление нефти и санкции.

В каких областях самая сложная ситуация со светом? Ответ "Укрэнерго"

После ударов россиян по объектам энергетики самой сложной является ситуация на Днепропетровщине, где обесточенными были более 60 тысяч потребителей.

Еще около 10 тысяч абонентов были обесточены в результате атаки на Харьковщину.

"Может произойти что-то хорошее". Трамп сделал заявление после переговоров в Женеве

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал первое заявление после переговоров в Женеве относительно мирного плана завершения войны в Украине.

"Неужели действительно возможно, что в мирных переговорах между Россией и Украиной достигнут большой прогресс? Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может произойти", - написал он.

Отменят ли "Национальный кэшбек"? Что говорят в правительстве

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства опровергает распространенную информацию о том, что финансирование государственной программы "Национальный кэшбек" может быть прекращено в 2026 году.

Так в ведомстве отреагировали на вброс о том, что программу могут закрыть.