В каких областях самая сложная ситуация со светом? Ответ "Укрэнерго"

Понедельник 24 ноября 2025 11:05
UA EN RU
В каких областях самая сложная ситуация со светом? Ответ "Укрэнерго" Фото: ситуация со светом в Украине 24 ноября (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

После ударов россиян по объектам энергетики самой сложной является ситуация на Днепропетровщине, где обесточенными остаются более 60 тысяч потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Ночью враг совершил дроновые атаки на энергообъекты в нескольких областях. Вследствие этого самой сложной является ситуация на Днепропетровщине - там остаются обесточенными более 60 тысяч потребителей", - заявили в "Укрэнерго".

Также отмечается, что еще около 10 тысяч абонентов обесточены в результате атаки на Харьковщину. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяют безопасные условия. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Графики отключений

Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак - во всех регионах Украины сегодня применяются меры ограничения потребления объемом от 0,5 до 3 очередей.

Также во всех регионах сейчас действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.

Потребление света снова растет

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 24 ноября, по состоянию на 9:30, оно было на 13,3% выше, чем в это время в прошлый рабочий день - в пятницу", - добавили в "Укрэнерго".

Причина роста потребления - применение меньшего объема мер ограничения потребления, по сравнению с концом прошлой недели.

Вчера, 23 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,5% выше, чем максимум предыдущего воскресенья - 16 ноября. Причина - снижение температуры в большинстве регионов Украины.

Последствия непогоды

Кроме того, из-за сложных погодных условий (сильный дождь, порывы ветра) на утро полностью или частично были обесточены 45 населенных пунктов во Львовской области.

Бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы. Питание всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.

Ранее сообщалось, что сегодня в понедельник, 24 ноября, в Украине продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии из-за масштабных ударов россиян по энергообъектам. Они будут действовать во всех регионах страны.

