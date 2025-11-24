В каких областях самая сложная ситуация со светом? Ответ "Укрэнерго"
После ударов россиян по объектам энергетики самой сложной является ситуация на Днепропетровщине, где обесточенными остаются более 60 тысяч потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
"Ночью враг совершил дроновые атаки на энергообъекты в нескольких областях. Вследствие этого самой сложной является ситуация на Днепропетровщине - там остаются обесточенными более 60 тысяч потребителей", - заявили в "Укрэнерго".
Также отмечается, что еще около 10 тысяч абонентов обесточены в результате атаки на Харьковщину. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяют безопасные условия. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Графики отключений
Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак - во всех регионах Украины сегодня применяются меры ограничения потребления объемом от 0,5 до 3 очередей.
Также во всех регионах сейчас действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей в максимальном объеме.
Потребление света снова растет
"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 24 ноября, по состоянию на 9:30, оно было на 13,3% выше, чем в это время в прошлый рабочий день - в пятницу", - добавили в "Укрэнерго".
Причина роста потребления - применение меньшего объема мер ограничения потребления, по сравнению с концом прошлой недели.
Вчера, 23 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,5% выше, чем максимум предыдущего воскресенья - 16 ноября. Причина - снижение температуры в большинстве регионов Украины.
Последствия непогоды
Кроме того, из-за сложных погодных условий (сильный дождь, порывы ветра) на утро полностью или частично были обесточены 45 населенных пунктов во Львовской области.
Бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы. Питание всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.
Ранее сообщалось, что сегодня в понедельник, 24 ноября, в Украине продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии из-за масштабных ударов россиян по энергообъектам. Они будут действовать во всех регионах страны.