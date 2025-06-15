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Скоро будет мир? Трамп анонсировал сделку между Израилем и Ираном

Воскресенье 15 июня 2025 17:12
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Скоро будет мир? Трамп анонсировал сделку между Израилем и Ираном Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль должны заключить сделку. Он утверждает, что скоро будет мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

"Иран и Израиль должны заключить сделку, и они заключат ее, как я заставил заключить сделку Индию и Пакистан, в этом случае используя ТОРГОВЛЮ с Соединенными Штатами", - пишет Трамп.

Он отметил, что торговля использовалась, чтобы привнести "разум, сплоченность, и здравомыслие в переговоры с двумя прекрасными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановится".

Также президент США упомянул, что во время его первого срока Сербия и Косово, как и на протяжении десятилетий, "вели жаркую и напряженную борьбу". Трамп говорит, что этот конфликт был готов перерасти в войну, но он его остановил.

"Я остановил ее (Байден навредил долгосрочным перспективам некоторыми очень глупыми решениями, но я исправлю это, снова). Другой случай - Египет и Эфиопия и их борьба из-за огромной плотины, которая влияет на великолепную реку Нил. Мир, по крайней мере сейчас, благодаря моему вмешательству, и он останется таким", - пишет глава Белого дома.

Он подчеркнул, что точно так же "у нас скоро будет мир между Израилем и Ираном". По словам президента США, сейчас идут звонки и встречи.

"Сейчас происходит много звонков и встреч. Я много делаю и никогда ничего не получаю в награду, но это нормально, народ понимает. Сделаем Ближний Восток снова великим", - резюмировал Трамп.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 13 июня ВВС Израиля начали наносить удары по ядерным и военным объектам Ирана. Кроме того, страна ликвидировала более топ-20 иранских командиров.

Все эти дни история продолжается. В частности, сегодня Израиль заявил, что было атаковано более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой Ирана, всего за время операции нанесено около 250 ударов по 720 целям.

В связи с этим Иран регулярно совершает "ответку", запуская в сторону Израиля волны ракет и дронов. В частности, за последние сутки в результате обстрела погибло 12 человек, и еще 385 госпитализированы с травмами.

Отметим, что на днях израильская сторона заявляла, что Иран может создать 15 ядерных бомб в ближайшие дни.

Кроме того, вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран планировал создать и передать ядерное оружие своим прокси-силам, что было бы угрозой для всего мира.

Также отметим, что в этом году США и Иран начали переговоры о статусе иранской программы обогащения урана. Сегодня должна была быть новая встреча, однако вчера глава МИД Омана, который выступает посредником, сообщил, что встреча отменена.

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