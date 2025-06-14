Иран планировал передать ядерное оружие прокси силам, - Нетаньяху

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление, опубликованное в YouTube .

"Я расскажу вам, что было бы, если бы мы не приняли меры. У нас была информация о том, что этот беспринципный режим планирует передать ядерное оружие, которое он разработает, своим террористическим прокси", - сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что это ядерный терроризм в кубе и угроза всему миру. Поэтому Израиль "занимается этим" (ликвидацией угрозы), причем при поддержке США и других в мире.

"При поддержке, явной поддержке президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, американского народа и многих других в мире. Так что, с Божьей помощью, с доброй волей и решимостью всех свободных обществ - мы победим", - добавил премьер.