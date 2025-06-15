Скоро буде мир? Трамп анонсував угоду між Ізраїлем та Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль мають укласти угоду. Він стверджує, що скоро буде мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

"Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони укладуть її, як я змусив укласти угоду Індію і Пакистан, у цьому випадку використовуючи ТОРГІВЛЮ зі Сполученими Штатами", - пише Трамп.

Він зазначив, що торгівля використовувалася, щоб привнести "розум, згуртованість, і розсудливість у переговори з двома прекрасними лідерами, які змогли швидко ухвалити рішення і зупиниться".

Також президент США згадав, що під час його першого терміну Сербія і Косово, як і впродовж десятиліть, "вели спекотну і напружену боротьбу". Трамп каже, що цей конфлікт був готовий перерости у війну, але він його зупинив.

"Я зупинив її (Байден нашкодив довгостроковим перспективам деякими дуже дурними рішеннями, але я виправлю це, знову). Інший випадок - Єгипет і Ефіопія та їхня боротьба через величезну греблю, яка впливає на чудову річку Ніл. Мир, принаймні зараз, завдяки моєму втручанню, і він залишиться таким", - пише глава Білого дому.

Він підкреслив, що точно так само "у нас скоро буде мир між Ізраїлем та Іраном". За словами президента США, зараз тривають дзвінки та зустрічі.

"Зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей. Я багато роблю і ніколи нічого не отримую в нагороду, але це нормально, народ розуміє. Зробимо Близький Схід знову великим", - резюмував Трамп.