Скорее будем есть траву, чем снова станем колонией: Сикорский об отношениях Польши и РФ

Суббота 15 ноября 2025 17:48
UA EN RU
Скорее будем есть траву, чем снова станем колонией: Сикорский об отношениях Польши и РФ Фото: Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна будет скорее есть траву, чем снова станет российской колонией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

В ходе интервью политик подчеркнул, что Европе нужно иметь собственный оборонный потенциал, а не полагаться на США в каждой чрезвычайной ситуации.

"Мы должны быть в состоянии справиться с полевым командиром в Ливии или на Балканах", - отметил Сикорский.

Также он высказался об отношениях Польши и РФ, которые насчитывают уже 500 лет. Чиновник дал понять, что страна в прошлом была российской колонией, и повторять эту историю не намерена.

"Мы были российской колонией. Русские вторглись в нашу страну вместе с нацистской Германией в 1939 году и навязали нам коммунизм на 45 лет. Мы скорее будем есть траву, чем снова станем российской колонией", - заявил глава польского МИД.

Что еще сказал Сикорский

Напомним, в этом же подкасте министр иностранных дел Польши заявил, что глава кремля Владимир Путин не выдержит еще три года войны с Украиной, которую будет поддерживать Запад.

По его словам, этому, в том числе, будут способствовать средства, полученных от замороженных российских активов.

"Сейчас Украина производит около половины своих беспилотников и ракет внутри страны. Путин не добился желаемого. Мы думали, что у него вторая по численности армия в мире, но он уже 10 лет воюет на Донбассе. Я бы не назвал это победой", - сказал министр.

Кроме того, он призвал ЕС активнее участвовать в содействии переговорам по поводу будущего мирного урегулирования.

"Надеюсь, США продолжат снабжать Украину разведданными. Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, боеприпасы для американского оружия, предназначенного для противовоздушной обороны и дальних ударов", - добавил Сикорский.

Также чиновник предполагает, что Украина имеет шанс присоединиться к Европейскому Союзу в начале 2030-х годов.

