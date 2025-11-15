Скоріше будемо їсти траву, ніж знову станемо колонією: Сікорський про відносини Польщі та РФ
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна швидше їстиме траву, ніж знову стане російською колонією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
Під час інтерв'ю політик підкреслив, що Європі потрібно мати власний оборонний потенціал, а не покладатися на США в кожній надзвичайній ситуації.
"Ми повинні бути в змозі впоратися з польовим командиром у Лівії або на Балканах", - зазначив Сікорський.
Також він висловився про відносини Польщі та РФ, які налічують уже 500 років. Чиновник дав зрозуміти, що країна в минулому була російською колонією, і повторювати цю історію не має наміру.
"Ми були російською колонією. Росіяни вторглися в нашу країну разом із нацистською Німеччиною 1939 року і нав'язали нам комунізм на 45 років. Ми скоріше будемо їсти траву, ніж знову станемо російською колонією", - заявив глава польського МЗС.
Що ще сказав Сікорський
Нагадаємо, у цьому ж подкасті міністр закордонних справ Польщі заявив, що очільник кремля Володимир Путін не витримає ще три роки війни з Україною, яку підтримуватиме Захід.
За його словами, цьому, зокрема, сприятимуть кошти, отримані від заморожених російських активів.
"Зараз Україна виробляє близько половини своїх безпілотників і ракет усередині країни. Путін не домігся бажаного. Ми думали, що у нього друга за чисельністю армія у світі, але він уже 10 років воює на Донбасі. Я б не назвав це перемогою", - сказав міністр.
Крім того, він закликав ЄС активніше брати участь у сприянні переговорам щодо майбутнього мирного врегулювання.
"Сподіваюся, США продовжать постачати Україні розвіддані. Звичайно, Польща оплачує термінали Starlink, боєприпаси для американської зброї, призначеної для протиповітряної оборони і дальніх ударів", - додав Сікорський.
Також чиновник припускає, що Україна має шанс приєднатися до Європейського Союзу на початку 2030-х років.