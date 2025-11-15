Украина может вступить в ЕС в начале 2030-х, - Сикорский
Украина имеет шанс присоединиться к Европейскому Союзу в начале 2030-х годов
Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
По словам Сикорского, несмотря на блокирование со стороны Венгрии, Украина уже прошла важный этап - получила статус страны-кандидата.
"Украина станет членом ЕС в начале следующего десятилетия", - оценил он.
В то же время Сикорский подчеркнул, что ключевым условием вступления Украины в Евросоюз остается борьба с коррупцией.
"Если Украина будет терпеть коррупцию, то в Европейский Союз она не вступит. ЕС требует честности, соблюдения процедур", - говорит он.
Политик добавил, что нынешние коррупционные скандалы в Украине являются серьезным сигналом, который Киев должен учесть на пути к европейской интеграции.
Венгрия блокирует путь Украины в ЕС
Напомним, Украина до сих пор не может начать переговоры о вступлении в Европейский Союз из-за вето Венгрии. В вопросах внешней политики, в частности расширения ЕС, решения принимаются только единогласно, что фактически блокирует процесс.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел среди населения опрос относительно членства Украины в ЕС и заявил, что якобы большинство венгров выступает против. Он также заявлял, что вступление Украины в Евросоюз может якобы вызвать экономические проблемы для Венгрии.
Недавно Орбан предложил Европейскому Союзу рассмотреть для Украины не полноправное членство, а формат "стратегического партнерства" как альтернативу.
В ответ президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится стать членом ЕС и не рассматривает никаких замен этому курсу
Также он обратил внимание, что Орбан своим вето против Украины фактически помогает российскому диктатору Владимиру Путину.