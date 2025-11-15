ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина может вступить в ЕС в начале 2030-х, - Сикорский

Украина, Суббота 15 ноября 2025 15:45
UA EN RU
Украина может вступить в ЕС в начале 2030-х, - Сикорский Фото: Радослав Сикорский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украина имеет шанс присоединиться к Европейскому Союзу в начале 2030-х годов

Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

По словам Сикорского, несмотря на блокирование со стороны Венгрии, Украина уже прошла важный этап - получила статус страны-кандидата.

"Украина станет членом ЕС в начале следующего десятилетия", - оценил он.

В то же время Сикорский подчеркнул, что ключевым условием вступления Украины в Евросоюз остается борьба с коррупцией.

"Если Украина будет терпеть коррупцию, то в Европейский Союз она не вступит. ЕС требует честности, соблюдения процедур", - говорит он.

Политик добавил, что нынешние коррупционные скандалы в Украине являются серьезным сигналом, который Киев должен учесть на пути к европейской интеграции.

Венгрия блокирует путь Украины в ЕС

Напомним, Украина до сих пор не может начать переговоры о вступлении в Европейский Союз из-за вето Венгрии. В вопросах внешней политики, в частности расширения ЕС, решения принимаются только единогласно, что фактически блокирует процесс.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел среди населения опрос относительно членства Украины в ЕС и заявил, что якобы большинство венгров выступает против. Он также заявлял, что вступление Украины в Евросоюз может якобы вызвать экономические проблемы для Венгрии.

Недавно Орбан предложил Европейскому Союзу рассмотреть для Украины не полноправное членство, а формат "стратегического партнерства" как альтернативу.

В ответ президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится стать членом ЕС и не рассматривает никаких замен этому курсу

Также он обратил внимание, что Орбан своим вето против Украины фактически помогает российскому диктатору Владимиру Путину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступление в ЕС Польша Евросоюз
Новости
В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку
В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт