Склады, ПВО и командные пункты: ВСУ устроили оккупантам "адские" сутки

Удары по объектам РФ

Напомним, 29 января Силы обороны Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию 1Л119 "Небо-СВУ" ориентировочной стоимостью около 100 млн долларов, а также несколько пунктов управления вражескими беспилотниками.

В ночь на 26 января украинские военные нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. Кроме этого, были поражены и другие объекты противника.

23 января украинские дроны атаковали нефтебазу в Пензенской области, радиолокационные станции и ряд важных целей россиян, в том числе и на временно оккупированных территориях.