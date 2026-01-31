RU

Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Склады, ПВО и командные пункты: ВСУ устроили оккупантам "адские" сутки

Иллюстративное фото: Силы обороны ударили по военным объектам РФ (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны нанесли серии ударов по военным объектам оккупантов на временно захваченных территориях и в РФ. Были поражены зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", пункты управления БпЛА, склады и скопления живой силы противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Удар по ЗРК "Тор-М1" на Луганщине

На временно оккупированной территории Луганской области, в районе населенного пункта Каменка, зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" российских войск.

Сейчас результаты удара уточняются.

Запорожская область: уничтожен пункт управления БпЛА и склады

На ВОТ Запорожской области Силы обороны поразили:

  • пункт управления беспилотниками противника в районе Ровнополье;
  • склад материально-технических средств подразделения отдельной мотострелковой бригады в районе Воскресенки;
  • скопление живой силы врага в районах Ровнополье, Приволье и Успеновки.

Донецкая область: поражены командный пункт и живая сила

На временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи населенного пункта Полтавка, зафиксировано поражение пункта управления мотострелкового полка противника.

Также нанесен удар по сосредоточению живой силы российских войск в районе города Часов Яр.

Удар по вражескому объекту на территории РФ

Кроме того, подразделения Сил обороны Украины поразили пункт управления БпЛА противника в районе населенного пункта Случовск Брянской области Российской Федерации.

 

Удары по объектам РФ

Напомним, 29 января Силы обороны Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию 1Л119 "Небо-СВУ" ориентировочной стоимостью около 100 млн долларов, а также несколько пунктов управления вражескими беспилотниками.

В ночь на 26 января украинские военные нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. Кроме этого, были поражены и другие объекты противника.

23 января украинские дроны атаковали нефтебазу в Пензенской области, радиолокационные станции и ряд важных целей россиян, в том числе и на временно оккупированных территориях.

Генштаб ВСУВойна в УкраинеВСУСилы беспилотных систем