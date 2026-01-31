Склады, ПВО и командные пункты: ВСУ устроили оккупантам "адские" сутки

Силы обороны нанесли серии ударов по военным объектам оккупантов на временно захваченных территориях и в РФ. Были поражены зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", пункты управления БпЛА, склады и скопления живой силы противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
На временно оккупированной территории Луганской области, в районе населенного пункта Каменка, зафиксировано поражение зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" российских войск.
Сейчас результаты удара уточняются.
На ВОТ Запорожской области Силы обороны поразили:
На временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи населенного пункта Полтавка, зафиксировано поражение пункта управления мотострелкового полка противника.
Также нанесен удар по сосредоточению живой силы российских войск в районе города Часов Яр.
Кроме того, подразделения Сил обороны Украины поразили пункт управления БпЛА противника в районе населенного пункта Случовск Брянской области Российской Федерации.
Напомним, 29 января Силы обороны Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию 1Л119 "Небо-СВУ" ориентировочной стоимостью около 100 млн долларов, а также несколько пунктов управления вражескими беспилотниками.
В ночь на 26 января украинские военные нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. Кроме этого, были поражены и другие объекты противника.
23 января украинские дроны атаковали нефтебазу в Пензенской области, радиолокационные станции и ряд важных целей россиян, в том числе и на временно оккупированных территориях.