Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Склади, ППО та командні пункти: ЗСУ влаштували окупантам "пекельну" добу

Ілюстративне фото: Сили оборони вдарили по військових об’єктах РФ (facebook comMinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони завдали серії ударів по військових об’єктах окупантів на тимчасово захоплених територіях та в РФ. Було уражено зенітний ракетний комплекс "Тор-М1", пункти управління БпЛА, склади та скупчення живої сили противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Удар по ЗРК "Тор-М1" на Луганщині

На тимчасово окупованій території Луганської області, в районі населеного пункту Кам’янка, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу "Тор-М1" російських військ.

Наразі результати удару уточнюються.

Запорізька область: знищено пункт управління БпЛА та склади

На ТОТ Запорізької області Сили оборони уразили:

  • пункт управління безпілотниками противника в районі Рівнопілля;
  • склад матеріально-технічних засобів підрозділу окремої мотострілецької бригади в районі Воскресенки;
  • скупчення живої сили ворога в районах Рівнопілля, Привілля та Успенівки.

Донецька область: уражено командний пункт і живу силу

На тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу населеного пункту Полтавка, зафіксовано ураження пункту управління мотострілецького полку противника.

Також завдано удару по зосередженню живої сили російських військ у районі міста Часів Яр.

Удар по ворожому об’єкту на території РФ

Крім того, підрозділи Сил оборони України уразили пункт управління БпЛА противника в районі населеного пункту Случовськ Брянської області Російської Федерації.

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, 29 січня Сили оборони України знищили російську радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ" орієнтовною вартістю близько 100 млн доларів, а також кілька пунктів управління ворожими безпілотниками.

У ніч на 26 січня українські військові завдали удару по інфраструктурі нафтопереробного заводу в Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. Окрім цього, були уражені й інші об’єкти противника.

23 січня українські дрони атакували нафтобазу в Пензенській області, радіолокаційні станції та низку важливих цілей росіян, зокрема й на тимчасово окупованих територіях.

