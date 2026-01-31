Склади, ППО та командні пункти: ЗСУ влаштували окупантам "пекельну" добу

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, 29 січня Сили оборони України знищили російську радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ" орієнтовною вартістю близько 100 млн доларів, а також кілька пунктів управління ворожими безпілотниками.

У ніч на 26 січня українські військові завдали удару по інфраструктурі нафтопереробного заводу в Слов’янську-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. Окрім цього, були уражені й інші об’єкти противника.

23 січня українські дрони атакували нафтобазу в Пензенській області, радіолокаційні станції та низку важливих цілей росіян, зокрема й на тимчасово окупованих територіях.