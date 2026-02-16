ua en ru
В скольких домах Киева невозможно восстановить подачу тепла? Что говорят в КГВА

Понедельник 16 февраля 2026 11:46
В скольких домах Киева невозможно восстановить подачу тепла? Что говорят в КГВА Фото: ситуация с теплом в Киеве 16 февраля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По состоянию на сегодняшнее утро, 16 февраля, в Киеве для около 1500 многоэтажных домов восстановить теплоснабжение пока невозможно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила спикер КГВА Екатерина Поп в эфире национального телемарафона.

Читайте также: В Киеве резко уменьшилось количество домов без отопления

"Из 2600 домов, которые остались без отопления после последнего обстрела, без теплоносителя осталось 400 домов. Но напомню, что 1100 многоэтажек в Днепровском и Дарницком районах после прошлых обстрелов тоже без тепла", - заявила Поп.

По ее словам, таким образом, сейчас в Киеве есть соответственно 400 и 1100 домов, тепло для которых восстановить пока невозможно.

Она также сообщила, что в столице также есть дома, где есть аварии, их около 200-300 домов.

РФ пытается оставить Киев без света и тепла

Напомним, 12 февраля войска РФ нанесли массированный удар по энергосистеме Украины. После этого сообщалось, что часть домов в Дарницком и Днепровском районах Киева может оставаться без теплоснабжения до конца зимы.

Восстановительные работы продолжаются непрерывно. Так, по состоянию на утро 13 февраля тепло было уже в 3700 домах города. В течение следующих суток отопление вернули еще в 1100 многоэтажек Киева, что позволило существенно сократить количество домов без обогрева.

По состоянию на воскресенье, 15 февраля, в Киеве восстановили теплоснабжение в 2100 домах, которые остались без отопления из-за атаки 12 февраля.

Также ранее мы писали, что в Киевской области враг выпустил 5 ракет по электростанции, в результате чего объект был полностью уничтожен.

