В Киеве резко уменьшилось количество домов без отопления

В Киеве восстановили теплоснабжение в 2100 домах, которые остались без отопления из-за атаки 12 февраля. Сейчас без тепла остаются около 500 многоэтажек, над которыми круглосуточно работают энергетики.

Ситуация с отоплением в столице По состоянию на сейчас коммунальным службам удалось восстановить подачу теплоносителя в 2100 домов. В целом в результате вражеского удара без теплоснабжения осталось 2600 жилых объектов. По словам городского головы, без тепла остаются около 500 домов. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы вернуть отопление в дома киевлян. "Городские службы продолжают работать 24/7, чтобы восстановить теплоснабжение в другие многоэтажки", - отметил Кличко.