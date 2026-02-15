В Киеве резко уменьшилось количество домов без отопления
В Киеве восстановили теплоснабжение в 2100 домах, которые остались без отопления из-за атаки 12 февраля. Сейчас без тепла остаются около 500 многоэтажек, над которыми круглосуточно работают энергетики.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Ситуация с отоплением в столице
По состоянию на сейчас коммунальным службам удалось восстановить подачу теплоносителя в 2100 домов.
В целом в результате вражеского удара без теплоснабжения осталось 2600 жилых объектов.
По словам городского головы, без тепла остаются около 500 домов. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы вернуть отопление в дома киевлян.
"Городские службы продолжают работать 24/7, чтобы восстановить теплоснабжение в другие многоэтажки", - отметил Кличко.
Киев восстанавливает тепло после ударов РФ
Напомним, 12 февраля Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины.
Восстановительные работы продолжаются непрерывно. Так, по состоянию на утро 13 февраля тепло было уже в 3700 домах города. В течение следующих суток отопление вернули еще в 1100 многоэтажек Киева, что позволило существенно сократить количество домов без обогрева.
Из-за критической ситуации в энергосистеме и проблем с теплоснабжением в столице мэр Виталий Кличко даже отложил свой визит на Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы лично координировать работу коммунальных служб.
Ранее мы писали, что в Киевской области враг выпустил 5 ракет по электростанции, в результате чего объект был полностью уничтожен. После чего сообщалось, что часть домов в Дарницком и Днепровском районах Киева может оставаться без теплоснабжения до конца зимы.