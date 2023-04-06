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Дуда назначил нового министра сельского хозяйства в связи с протестами аграриев

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Четверг 06 апреля 2023 23:41
Дуда назначил нового министра сельского хозяйства в связи с протестами аграриев Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Польши Анджей Дуда назначил нового министра агропромышленного комплекса на фоне кризиса, связанного с транзитом украинского зерна через Польшу в третьи страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Новым министром стал Роберт Телус. В ходе официальной церемонии назначения нового министра Дуда заявил, что нужно предпринять шаги по повышению контроля над ввозом зерна из Украины, чтобы не было спекуляций с ценами на рынке.

По его словам, Польша еще никогда не сталкивалась с такого рода ситуацией, связанной с наплывом на польский рынок больших объемов зерна из Украины. В свою очередь новый министр отметил, что созовет специальный кризисный штаб по делу агропродукции, прибывающей в Польшу из Украины.

“Я сделаю все, чтобы контроль был тщательным и зерно неопределенного качества не попадало в Европу, а значит, и в Польшу. Это наша обязанность", - заявил Телус.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Польша введет правила, ограничивающие наплыв украинского зерна в страну. Варшава не хочет, чтобы импорт дестабилизировал ситуацию на ее рынке.

Также в среду, 5 апреля, министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил, что уходит в отставку. Это вызвано массовыми протестами фермеров в связи с поставкой зерна из Украины.

Позже Зеленский заявил, что Украина и Польша в ближайшее время найдут решение вопроса по поставкам украинского зерна через Польшу.

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