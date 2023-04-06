Дуда назначил нового министра сельского хозяйства в связи с протестами аграриев
Президент Польши Анджей Дуда назначил нового министра агропромышленного комплекса на фоне кризиса, связанного с транзитом украинского зерна через Польшу в третьи страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.
Новым министром стал Роберт Телус. В ходе официальной церемонии назначения нового министра Дуда заявил, что нужно предпринять шаги по повышению контроля над ввозом зерна из Украины, чтобы не было спекуляций с ценами на рынке.
По его словам, Польша еще никогда не сталкивалась с такого рода ситуацией, связанной с наплывом на польский рынок больших объемов зерна из Украины. В свою очередь новый министр отметил, что созовет специальный кризисный штаб по делу агропродукции, прибывающей в Польшу из Украины.
“Я сделаю все, чтобы контроль был тщательным и зерно неопределенного качества не попадало в Европу, а значит, и в Польшу. Это наша обязанность", - заявил Телус.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Польша введет правила, ограничивающие наплыв украинского зерна в страну. Варшава не хочет, чтобы импорт дестабилизировал ситуацию на ее рынке.
Также в среду, 5 апреля, министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил, что уходит в отставку. Это вызвано массовыми протестами фермеров в связи с поставкой зерна из Украины.
Позже Зеленский заявил, что Украина и Польша в ближайшее время найдут решение вопроса по поставкам украинского зерна через Польшу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.