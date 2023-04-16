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Венгрия пообещала не останавливать транзит украинского зерна, - Минагрополитики

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Украина, Воскресенье 16 апреля 2023 20:40
Венгрия пообещала не останавливать транзит украинского зерна, - Минагрополитики Фото: Министр агрополитики Украины обсудил с венгерским коллегой экспорт зерна (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 16 апреля, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн встречу с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Во время переговоров министры обсудили ситуацию с экспортом украинской аграрной продукции в Венгрию.

Николай Сольский подчеркнул необходимость продолжения переговоров для достижения договоренностей по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и неприемлемость односторонних решений.

Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем.

Стороны договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно.

Напомним, что на днях Польша запретила ввоз зерна и другой продовольствия из Украины. После чего Венгрия также ввела запрет на импорт агропродукции из Украины.

Ранее мы писали, из-за кризиса с транзитом украинского зерна через Польшу в третьи страны президент Польши Анджей Дуда назначил нового министра сельского хозяйства.

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