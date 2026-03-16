Сколько законов Украине надо принять, чтобы выполнить требования ЕС: ответ Качки

Отвечая на вопрос, сколько всего Раде надо будет принять законов на выполнение европейских требований, Качка сказал:"Если говорить обо всех наших задачах, это около 300 законов".

Он пояснил, что вместо дробления законов по одному, эффективнее формировать несколько крупных законопроектов, которые охватывают ключевые сферы.

Например, это судопроизводство, правоохранительные органы и Уголовно-процессуальный кодекс.

Антикоррупционная стратегия и финансовый контроль

Некоторые задачи реализуются на уровне Кабмина, в частности по судебной экспертизе и созданию наблюдательных советов. В Офисе генерального прокурора назначение на должности должно происходить по конкурсам, а сама организация - быть независимой.

"И должна быть не только процедура, но и сама организация внутри, которая будет отбирать - тоже к ней должно быть доверие", - сказал вице-премьер.

По его словам, из ближайших проектов также будет большой блок по обновленной антикоррупционной стратегии. Это будет второе поколение антикоррупционной стратегии. В ее рамках есть анализ каждого шага, каждого решения и процедуры, которая есть в государстве, и того, что надо поправить.

"Первое поколение этой стратегии очень хорошо сработало, не все сто процентов пунктов выполнены, но уровень выполнения достаточно высокий, и он помогает вычищать такие коррупциогенные факторы в бюрократии. И поэтому эта обновленная антикоррупционная стратегия очень важна, она будет акцентирована также и на сферу верховенства права, где что можно поправить", - рассказал Качка.

Он добавил, что в рамках стратегии предусмотрен финансовый контроль и аудит.

"Марек Белка, который возглавляет аудиторскую комиссию в рамках Ukraine Facility, подготовил очень хороший отчет о внутреннем аудите. Его внедрение фактически приведет нас в соответствие с ЕС. Это первые шаги, на которых мы с Мартой Кос будем концентрироваться", - сказал вице-премьер.

Роль международных экспертов и доверие ЕС

Качка подчеркнул важность привлечения международных экспертов для формирования институтов и проведения конкурсов. По его словам, международные специалисты уже присутствуют практически во всех процессах.

"Этот опыт болезненный для всех, потому что нужно понять украинскую культуру и новые элементы, которые приносят международники. Потом появляются различные инсинуации, или они сами работают, или ими кто-то "кукловодит", - пояснил он.

Также привлечение международников нужно для вступления в ЕС, для построения этого доверия.

"Это надо для того, чтобы нам доверяли внутри ЕС. Для чего надо это доверие? Надо понимать, что ЕС работает тогда, когда условный таможенник в Николаевской области выдал какой-то документ, и этот документ действует вплоть до Португалии, без каких-либо сомнений", - пояснил Качка.