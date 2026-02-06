ua en ru
Сколько военных РФ сейчас в Украине: Сырский назвал цифры

Украина, Пятница 06 февраля 2026 12:13
UA EN RU
Сколько военных РФ сейчас в Украине: Сырский назвал цифры Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Валерий Ульяненко

За последние полгода численность российских военных в Украине остается примерно на одном уровне - 711-712 тысяч человек вместе с оперативным резервом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал журналистам.

Читайте также: "Баланс оккупантов - отрицательный": РФ второй раз за войну установила антирекорд по потерям

Сколько военных РФ сейчас в Украине: Сырский назвал цифры

Фото: Александр Сырский (инфографика РБК-Украина)

По его словам, оккупанты полностью выполнили и даже перевыполнили планы по комплектованию своего войска.

"Это свидетельствует о том, что уровень их потерь превышает возможности по пополнению. В среднем враг ежесуточно теряет около 1000-1100 военнослужащих", - сообщил генерал.

Напомним, за все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 1,2 миллиона солдат. Это превышает потери в любой войне после Второй мировой.

Эта цифра включает убитых, раненых и пропавших без вести. В то же время только погибших российских оккупантов с февраля 2022 года насчитывается 325 000.

Отметим, недавно спецназовцы Украины совершили серию успешных атак по российским аэропортам. В результате уничтожено и повреждено 15 бортов, что нанесло стране-агрессору ущерб более чем на 1 миллиард долларов и ослабило удары по Украине.

В январе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в декабре 2025 года страна-агрессор в боях против Украины теряла 1000 солдат в день. Он подчеркнул, что речь идет именно об убитых россиянах.

Кроме того, 31 декабря Александр Сырский заявил, что украинская армия в 2025 году обезвредила сотни тысяч российских солдат. Он назвал ВСУ "одной из самых сильных и опытных армий в мире", и добавил, что "420 тысяч обезвреженных российских оккупантов" за прошлый год является ярким тому свидетельством.

