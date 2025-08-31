Сколько украинцев "за" компромисс с РФ ради окончания войны: опрос "Рейтинга"
В Украине почти 60% граждан поддерживают поиск компромиссов для прекращения войны, и только 20% - войну до возвращения Донбасса и Крыма. В то же время три четверти украинцев согласны, что заключать мир нужно только после получения действенных гарантий безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Rating Group.
По итогам проведенного опроса, мнения граждан распределились следующим образом:
- 59% респондентов поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса;
- 20% опрошенных поддерживают продолжение войны до возвращения Донбасса и Крыма;
- 13% опрошенных поддерживают продолжение войны до линии разграничения/границ по состоянию на 23 февраля 2022 года.
Что украинцы думают по поводу завершения войны:
- 82% респондентов считают единственным реалистичным путем прекращения войны переговоры.
- В том числе 62% за поиск компромисса с привлечением других стран, а 20% - за прямые переговоры с РФ без посредников.
- 75% украинцев согласны с тем, что Украина может согласиться на прекращение войны только после получения международных гарантий безопасности.
Какие гарантии безопасности украинцы считают приемлемыми и важнейшими:
- 52% - поставки оружия и финансирование Вооруженных сил Украины.
- 48% - обязательства союзников вступить в войну в случае повторного нападения российского режима на Украину.
- 44% - международное патрулирование воздушного и морского пространства.
- При этом 58% считают важнейшим именно финансирование ВСУ европейскими партнерами и поставки оружия. Возвращение территорий важным вопросом назвал 31% опрошенных.
Кроме этого, на вопрос, за что именно воюет Украина против российских оккупантов, респонденты чаще всего выбирали варианты "За будущее наших детей" (60%) и "За свободу" (44%).
Опрос проводился 21-23 августа среди 1600 граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Статистическая погрешность не более 2,5%.
Изменения в настроениях - не капитулянтство
Отметим, что в целом в августе 2025 года настроения украинцев относительно готовности продолжать войну претерпели значительные изменения. Однако это никоим образом не означает готовности к уступкам России или капитуляции.
Напомним, по данным опроса Gallup, в июле 2025 года большинство (69%) украинцев выступают за скорейшее прекращение войны путем переговоров, тогда как 24% поддерживают продолжение борьбы до победы. Это практически полностью противоположно общественному мнению 2022 года, когда 73% выступали за то, чтобы Украина боролась до победы, а 22% предпочитали, чтобы Украина как можно скорее попыталась достичь соглашения.
По данным КМИС, среди условных планов завершения войны наиболее приемлемыми для украинцев являются предложения Евросоюза. Украинцы отклоняют требования России капитулировать и прохладно воспринимают намерения Дональда Трампа.