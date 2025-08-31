Сколько украинцев "за" компромисс с РФ ради окончания войны: опрос "Рейтинга"

В Украине почти 60% граждан поддерживают поиск компромиссов для прекращения войны, и только 20% - войну до возвращения Донбасса и Крыма. В то же время три четверти украинцев согласны, что заключать мир нужно только после получения действенных гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Rating Group.

По итогам проведенного опроса, мнения граждан распределились следующим образом: 59% респондентов поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса;

20% опрошенных поддерживают продолжение войны до возвращения Донбасса и Крыма;

13% опрошенных поддерживают продолжение войны до линии разграничения/границ по состоянию на 23 февраля 2022 года. Что украинцы думают по поводу завершения войны: 82% респондентов считают единственным реалистичным путем прекращения войны переговоры.

В том числе 62% за поиск компромисса с привлечением других стран, а 20% - за прямые переговоры с РФ без посредников.

75% украинцев согласны с тем, что Украина может согласиться на прекращение войны только после получения международных гарантий безопасности. Какие гарантии безопасности украинцы считают приемлемыми и важнейшими: 52% - поставки оружия и финансирование Вооруженных сил Украины.

48% - обязательства союзников вступить в войну в случае повторного нападения российского режима на Украину.

44% - международное патрулирование воздушного и морского пространства.

При этом 58% считают важнейшим именно финансирование ВСУ европейскими партнерами и поставки оружия. Возвращение территорий важным вопросом назвал 31% опрошенных. Кроме этого, на вопрос, за что именно воюет Украина против российских оккупантов, респонденты чаще всего выбирали варианты "За будущее наших детей" (60%) и "За свободу" (44%). Опрос проводился 21-23 августа среди 1600 граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Статистическая погрешность не более 2,5%.