Украинцы назвали приемлемые условия для завершения войны

Украина, Четверг 07 августа 2025 10:00
Украинцы назвали приемлемые условия для завершения войны
Автор: Александр Белоус

Среди условных планов завершения войны наиболее приемлемым для украинцев являются предложения Евросоюза. Украинцы отклоняют требования России капитулировать и прохладно воспринимают намерения Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Социологи разделили условия для мира на три условных плана: США, Европы и Украины и России.

По сравнению с маем 2025 года есть тенденция к росту доли тех, кто готов (хотя преимущественно и неохотно), поддержать каждый из предложенных планов.

Однако общая картина остается такой же и мирный план от России (то есть капитуляция Украины) отвергается абсолютным большинством населения, а мирный план от США имеет больше противников, чем сторонников.

И как и в мае 2025 года, единственный план, который может быть предметом дискуссий и одобрения украинской общественностью - совместный план от Европы и Украины.

Отношение украинцев к планам

В конце июля - начале августа, 76% украинцев категорически отвергают план России для установления мира (в мае было 82%) Могут согласиться на требования России - 17% (рост с 10% в мае).

Условный план США могут принять 39% респондентов, и этот показатель вырос с 29% в мае (в то же время, как и раньше, преимущественно респонденты подчеркивают, что этот вариант является трудным для них). При этом для большей части украинцев (49%) план является категорически неприемлемым (в мае было 62%).

Совместный план Европы и Украины готовы принять 54% (в мае было 51%). Считают этот план категорически неприемлемым - 30% (в мае - 35%).
Условные планы

Респонденту случайно выбирался и зачитывался только один из трех вариантов-планов (во избежание эффекта влияния порядка вопросов). Ему не говорили, что этот план от США / от Европы с Украиной / от России, поскольку "авторство" плана в тексте вопроса может существенно влиять на восприятие респондентами.

Условный план США:

  • Группа европейских государств, но без США, дают Украине гарантии безопасности
  • Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями
  • США официально признает Крым частью России
  • Украина движется к вступлению в ЕС
  • США и Европа отменяют все санкции против России

Условный план Европы и Украины:

  • Украина получает надежные гарантии безопасности от Европы и США
  • Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но Украина и мир официально этого не признают
  • Украина движется к вступлению в ЕС
  • После установления устойчивого мира США постепенно смягчает свои санкции против России

Условный план России (социологи сохранили вариант, который использовали в мае, но по сравнению с российским меморандумом в варианте КМИС есть условно положительный момент - движение к вступлению в ЕС):

  • Украина должна существенно сократить армию и ограничить вооружение
  • Украина навсегда отказывается от членства в НАТО
  • Под контроль России переходят города Херсон, Запорожье и вообще вся территория Донецкой, Запорожской, Херсонской областей
  • Украина официально признает все оккупированные территории частью России и навсегда отказывается от них
  • Украина движется к вступлению в ЕС
  • США и Европа отменяют все санкции против России

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, президент Зеленский, несмотря на агрессивные действия россиян на фронте и жестокие воздушные атаки гражданских городов за последние несколько месяцев, общественное мнение украинцев в вопросах войны и мира принципиально не изменилось.

"Украинцы по-прежнему демонстрируют открытость к переговорам и возможность пусть и неохотного, но одобрения сложных решений. Однако абсолютное большинство продолжают отвергать требования к капитуляции (чем является российский меморандум)", - сказал он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения в течение 23 июля - 4 августа 2025 года среди 1022 респондентов.

Напомним, данные опроса Центра Разумкова свидетельствуют, что абсолютное большинство украинцев против выполнения требований Владимира Путина.

Как заявил директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью РБК-Украина, чем больше происходит обстрелов со стороны России, тем меньше украинцы готовы на уступки.

