Большинство украинцев хотят завершения войны "любой ценой": что это значит

Украина, Пятница 22 августа 2025 12:42
Большинство украинцев хотят завершения войны "любой ценой": что это значит
Автор: Александр Белоус

В августе 2025 года настроения украинцев готовности продолжать войну претерпели значительные изменения. Однако это не означает готовности к уступкам России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

За последние два года доля тех, кто хотел бы, чтобы война закончилась в ближайшее время любой ценой, выросла на четверть, тогда как доля тех, кто готов согласиться с продолжением войны, если это нужно для победы, почти на четверть упала.
Поэтому сейчас более половины респондентов (55%) хотели бы, чтобы война закончилась в ближайшее время любой ценой.
"Однако предыдущие исследования Фонда "Демократические инициативы" показывают, что лишь незначительный процент из тех, кто хочет, чтобы война завершилась любой ценой, на самом деле готовы согласиться на уступки России ради прекращения войны", - говорится в сообщении.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 12 по 18 августа 2025 года. Методом face-to-face было опрошено 2002 респондента. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Gallup, в июле 2025 года большинство (69%) украинцев выступают за скорейшее прекращение войны путем переговоров, тогда как 24% поддерживают продолжение борьбы до победы. Это практически полностью противоположно общественному мнению 2022 года, когда 73% выступали за то, чтобы Украина боролась до победы, а 22% предпочитали, чтобы Украина как можно скорее попыталась достичь соглашения.

По данным КМИС, среди условных планов завершения войны наиболее приемлемыми для украинцев являются предложения Евросоюза. Украинцы отклоняют требования России капитулировать и прохладно воспринимают намерения Дональда Трампа.

