Скільки українців "за" компроміс із РФ заради закінчення війни: опитування "Рейтинга"

Україна, Неділя 31 серпня 2025 17:20
UA EN RU
Скільки українців "за" компроміс із РФ заради закінчення війни: опитування "Рейтинга" Ілюстративне фото: війна в Україні (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні майже 60% громадян підтримують пошук компромісів для припинення війни, і тільки 20% - війну до повернення Донбасу та Криму. Водночас три чверті українців згодні, що укладати мир потрібно тільки після отримання дієвих гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Rating Group.

За підсумками проведеного опитування, думки громадян розподілилися наступним чином:

  • 59% респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу;
  • 20% опитаних підтримують продовження війни до повернення Донбасу і Криму;
  • 13% опитаних підтримують продовження війни до лінії розмежування/кордонів станом на 23 лютого 2022 року.

Що українці думають з приводу завершення війни:

  • 82% респондентів вважають єдиним реалістичним шляхом припинення війни переговори.
  • В тому числі 62% за пошук компромісу із залученням інших країн, а 20% - за прямі переговори з РФ без посередників.
  • 75% українців згодні із тим, що Україна може погодитися на припинення війни тільки після отримання міжнародних гарантій безпеки.

Які гарантії безпеки українці вважають прийнятними та найважливішими:

  • 52% - постачання зброї та фінансування Збройних сил України.
  • 48% - зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу російського режиму на Україну.
  • 44% - міжнародне патрулювання повітряного та морського простору.
  • При цьому 58% вважають найважливішим саме фінансування ЗСУ європейськими партнерами та постачання зброї. Повернення територій важливим питанням назвав 31% опитаних.

Окрім цього, на питання, за що саме воює Україна проти російських окупантів, респонденти частіше за все обирали варіанти "За майбутнє наших дітей" (60%) та "За свободу" (44%).

Опитування проводилося 21-23 серпня серед 1600 громадян України віком від 18 років усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Статистична похибка не більше 2,5%.

Зміни у настроях - не капітулянтство

Зазначимо, що загалом у серпні 2025 року настрої українців щодо готовності продовжувати війну зазнали значних змін. Однак це жодним чином не означає готовності до поступок Росії чи капітуляції.

Нагадаємо, за даними опитування Gallup, в липні 2025 року більшість (69%) українців виступають за якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів, тоді як 24% підтримують продовження боротьби до перемоги. Це практично повністю протилежне громадській думці 2022 року, коли 73% виступали за те, щоб Україна боролася до перемоги, а 22% вважали за краще, щоб Україна якомога швидше спробувала досягти угоди.

За даними КМІС, серед умовних планів завершення війни найприйнятнішими для українців є пропозиції Євросоюзу. Українці відхиляють вимоги Росії капітулювати і прохолодно сприймають наміри Дональда Трампа.

