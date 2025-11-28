Сколько лет войны против Украины может выдержать экономика РФ? Оценка эксперта

С поддержкой Китая, Россия сможет финансировать войну против Украины еще два года на сегодняшнем уровне интенсивности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз экс-советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко, который опубликован в статье"Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву".
"В течение 24 месяцев они смогут так (с поддержкой со стороны Китая - ред.) функционировать", - считает эксперт.
Если статус-кво будет изменен и Китай начнет сокращать покупку российской нефти, тогда этот срок времени может быть сужен до 12 месяцев, но даже в таком случае их экономика не упадет, добавляет Устенко.
Уже есть сигналы того, что Пекин будет уменьшать покупку российской нефти, которая идет морским путем. Трубопроводную российскую нефть Китай продолжит получать, говорит Устенко и приводит оценку, что уменьшение морских поставок лишит Россию минимум 10 млрд долларов в год.
В России понимают, что при нынешнем положении вещей, условно, через два года у них уже не будет таких возможностей для наступательных операций, поэтому они заинтересованы успеть по максимуму за этот период и будут увеличивать уровень агрессии, прогнозирует Устенко.
Напомним, российская экономика продолжает терять позиции на фоне затяжной войны против Украины и действия международных санкций. Ключевые отрасли демонстрируют спад, а банковский сектор готовится к возможной государственной поддержке, чтобы избежать коллапса.
В начале сентября глава "Сбербанка" Герман Греф признал, что во втором квартале 2025 года экономический рост в России фактически остановился.
24 ноября агентство Reuters опубликовало прогноз, что по итогам ноября доходы российского бюджета от нефти и газа могут сократиться примерно на 35% по сравнению с ноябрем прошлого года.