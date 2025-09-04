ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Российская экономика вышла в ноль: глава Сбербанка объявил о начале стагнации

Россия, Четверг 04 сентября 2025 09:49
UA EN RU
Российская экономика вышла в ноль: глава Сбербанка объявил о начале стагнации Фото: Герман Греф (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Экономика России во втором квартале 2025 года фактически остановилась. Наблюдается состояние "технической стагнации".

Об этом заявил глава крупнейшего банка РФ Сбербанка Герман Греф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам", - сказал Греф на "Восточном экономическом форуме" во Владивостоке.

Он отметил, что к этому привели сочетание геополитических факторов, колебания курса рубля и падение цен на сырьевых рынках. В результате деловая активность замедлилась.

Роль ключевой ставки

Греф подчеркнул, что главным фактором, ограничивающим рост, остается ключевая ставка ЦБ. В настоящее время она составляет 14%, и этого уровня недостаточно для стимулирования кредитования.

По его оценке, оживление экономики возможно только при снижении ставки ниже 12%. В противном случае риски рецессии, т.е. падения экономки будут возрастать.

Греф подчеркнул, что важной является даже не номинальная ставка, а реальная, которая в России сейчас является одной из самых высоких в мире.

Прогноз по кредитам

Глава Сбербанка также сообщил, что кредитный портфель может перейти к росту лишь во втором полугодии 2025 года. Для этого необходимо смягчение денежно-кредитной политики минимум на 200 базисных пунктов.

Он подчеркнул, что высокая стоимость заемных средств негативно влияет как на бизнес, так и на потребителей. Это ограничивает инвестиции и снижает спрос.

Перспективы экономики

По словам Грефа, российская экономика остается под давлением множества факторов. Среди них - санкции, неопределенность на мировых рынках и рост издержек для бизнеса.

Он предупредил, что без корректировки финансовой политики экономика рискует надолго застрять в зоне стагнации.

Прогнозы

Международный валютный фонд ожидает, что после двух лет военного бума российская экономика вернется в привычное состояние стагнации и продолжит накапливать отставание как от развивающихся, так и от развитых стран.

По прогнозу МВФ за июль 2025 года, в текущем году темпы роста российского ВВП замедлятся до 0,9% и до 1,0% в 2026 году. В 2024 году рост был на уровне с 4,1%.

По последним оценкам, Россия тратит на войну против Украины половину своего бюджета.

Министр энергетики США Крис Райт считает, что введение санкций против российской нефти с целью прекращения войны в Украине является "вполне реальной возможностью".

Стагнация экономики - это ситуация, когда экономический рост практически отсутствует или очень слабый в течение длительного времени. В этот период уровень производства, занятости и доходов не увеличивается, экономика не развивается.

Рецессия - это более резкое и заметное падение экономической активности, обычно измеряемое сокращением ВВП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сбербанк России
Новости
Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп
Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике