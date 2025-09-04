Российская экономика вышла в ноль: глава Сбербанка объявил о начале стагнации
Экономика России во втором квартале 2025 года фактически остановилась. Наблюдается состояние "технической стагнации".
Об этом заявил глава крупнейшего банка РФ Сбербанка Герман Греф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
"Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам", - сказал Греф на "Восточном экономическом форуме" во Владивостоке.
Он отметил, что к этому привели сочетание геополитических факторов, колебания курса рубля и падение цен на сырьевых рынках. В результате деловая активность замедлилась.
Роль ключевой ставки
Греф подчеркнул, что главным фактором, ограничивающим рост, остается ключевая ставка ЦБ. В настоящее время она составляет 14%, и этого уровня недостаточно для стимулирования кредитования.
По его оценке, оживление экономики возможно только при снижении ставки ниже 12%. В противном случае риски рецессии, т.е. падения экономки будут возрастать.
Греф подчеркнул, что важной является даже не номинальная ставка, а реальная, которая в России сейчас является одной из самых высоких в мире.
Прогноз по кредитам
Глава Сбербанка также сообщил, что кредитный портфель может перейти к росту лишь во втором полугодии 2025 года. Для этого необходимо смягчение денежно-кредитной политики минимум на 200 базисных пунктов.
Он подчеркнул, что высокая стоимость заемных средств негативно влияет как на бизнес, так и на потребителей. Это ограничивает инвестиции и снижает спрос.
Перспективы экономики
По словам Грефа, российская экономика остается под давлением множества факторов. Среди них - санкции, неопределенность на мировых рынках и рост издержек для бизнеса.
Он предупредил, что без корректировки финансовой политики экономика рискует надолго застрять в зоне стагнации.
Прогнозы
Международный валютный фонд ожидает, что после двух лет военного бума российская экономика вернется в привычное состояние стагнации и продолжит накапливать отставание как от развивающихся, так и от развитых стран.
По прогнозу МВФ за июль 2025 года, в текущем году темпы роста российского ВВП замедлятся до 0,9% и до 1,0% в 2026 году. В 2024 году рост был на уровне с 4,1%.
По последним оценкам, Россия тратит на войну против Украины половину своего бюджета.
Министр энергетики США Крис Райт считает, что введение санкций против российской нефти с целью прекращения войны в Украине является "вполне реальной возможностью".
Стагнация экономики - это ситуация, когда экономический рост практически отсутствует или очень слабый в течение длительного времени. В этот период уровень производства, занятости и доходов не увеличивается, экономика не развивается.
Рецессия - это более резкое и заметное падение экономической активности, обычно измеряемое сокращением ВВП.