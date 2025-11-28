Скільки років війни проти України може витримати економіка РФ? Оцінка експерта

"Протягом 24 місяців вони зможуть так (з підтримкою з боку Китаю - ред.) функціонувати", - вважає експерт.

Якщо статус-кво буде змінений і Китай почне скорочувати купівлю російської нафти, тоді цей термін часу може бути звужений до 12 місяців, але навіть у такому випадку їх економіка не впаде, додає Устенко.

Вже є сигнали того, що Пекін буде зменшувати купівлю російської нафти, яка йде морським шляхом. Трубопровідну російську нафту Китай продовжить отримувати, говорить Устенко та наводить оцінку, що зменшення морських поставок позбавить Росію щонайменше 10 млрд доларів в рік.

В Росії розуміють, що при нинішньому стані речей, умовно, через два роки у них вже не буде таких можливостей для наступальних операцій, тому вони зацікавлені встигнути по максимуму за цей період і будуть збільшувати рівень агресії, прогнозує Устенко.