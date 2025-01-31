Сколько РФ потеряла в январе на Покровском направлении и в Курской области: ответ ВСУ

Российские захватчики за январь потеряли на самом "горячем" Покровском направлении и в Курской области, где продолжается их контрнаступление, более 23 тысячи военных. Всего на фронте с начала суток 31 января и до вечера произошло уже 132 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В военном командовании рассказали об оперативной ситуации по состоянию на 22.00 31 января.

Российские обстрелы

За сегодня российские оккупанты нанесли по территории Украины 49 авиационных ударов с применением 99 КАБов. Также враг использовал для ударов 900 дронов-камикадзе.

Кроме того, противник совершил около 5 тысяч артиллерийских обстрелов позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские захватчики дважды атаковали недалеко от населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении противник 7 раз пытался продвинуться к позициям ВСУ неподалеку Лозовой, Богуславки, Песчаного, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении российские оккупанты 11 раз атаковали в районах Зеленой Долины, Новомихайловки, Новоегоровки, Макеевки, Ямполовки и Колодезей. Украинские защитники отбили все вражеские атаки.

На Северском направлении захватчики 6 раз пытались продвинуться вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спорного.

На Краматорском направлении произошло 4 боевых столкновений, штурмовые действия происходили вблизи н.п. Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино. 1 бой еще не завершен.

На Торецком направлении украинские защитники отбили 10 атак противника в районе Торецка. Кроме того, оккупанты нанесли авиационные удары 3 управляемыми бомбами у Дружковки.

На Покровском направлении враг с начала суток 54 раза пытался вклиниться в оборону ВСУ в районах н.п. Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новоандреевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Еще продолжаются 6 боев.

В Генштабе отметили, что враг на этом направлении несет значительные потери. По уточненной информации, в течение января воины ВСУ обезвредили 15 185 оккупантов, 6966 из них - безвозвратно.

Кроме того, здесь было уничтожено 16 танков, 87 боевых бронированных машин, 320 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийские системы, 1 противотанковый ракетный комплекс, 1 склад хранения горюче-смазочных материалов, 5 складов боеприпасов и 173 БПЛА оккупантов.

А также на данном направлении было повреждено 14 танков, 25 боевых бронированных машин, 83 единицы автомобильной техники, 49 орудий и минометов и 1 реактивную систему залпового огня противника.

На Новопавловском направлении враг пытался потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Константинополь и Раздольное, где с начала суток украинские защитники отбили пять атак противника.

На Гуляйпольском направлении продолжается 1 российская атака в направлении н.п. Новополь и Новоселка. Воины ВСУ успешно отбили 1 штурм противника. Оккупанты наносили авиационные удары неуправляемыми ракетами по Новополю и сбросили 4 КАБ вблизи Пятихаток.

На Ореховском направлении враг 1 раз пытался продвинуться в сторону Новоданиловки, и получил отпор. Также росармия нанесла авиационные удары по н.п. Каменское неуправляемыми ракетами.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Здесь в течение суток врагом было осуществлено 3 неудачных штурма позиций Сил обороны.

В Курской области бойцы ВСУ отбили 11 наступательных действий российских захватчиков. Росавиация нанесла 20 ударов, применив 29 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 313 артиллерийских обстрелов, в том числе 6 - из РСЗО.

"Потери врага на данном направлении в течение января месяца в настоящее время составляют: 8038 оккупантов, из которых 3488 - безвозвратно, взято в плен 45 захватчиков", - рассказали в Генштабе.

В военном командовании также проинформировали, что тут было уничтожено 7 танков, 16 боевых машин пехоты, 3 бронетранспортера, 12 боевых машин десанта, 40 ББМ, 81 автомобиль, 2 артсистемы, 14 минометов, 95 БПЛА, 2 единицы инженерной техники врага.

"Также, существенно повреждены 19 танков, 8 БМП, боевая машина десанта, 36 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 5 артсистем и 16 минометов", - добавили в Генштабе.