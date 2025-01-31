Потери РФ за сутки составили почти 1700 солдат: Генштаб обновил данные

За сутки, с 30 на 31 января, российские войска потеряли в боях против ВСУ 1670 солдат. Кроме того, украинские воины уничтожили 33 артсистемы, 63 БпЛА и 101 единицу автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 30 января, на фронте произошло 125 боевых столкновений. Наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении, где совершил 51 атаку. В частности, противник атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглось Белицкое.

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