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Потери РФ за сутки составили почти 1700 солдат: Генштаб обновил данные

Пятница 31 января 2025 08:02
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Потери РФ за сутки составили почти 1700 солдат: Генштаб обновил данные Фото: Силы обороны продолжают уничтожать врага и его технику (zsu.gov.ua)
Автор: Михаил Шилин

За сутки, с 30 на 31 января, российские войска потеряли в боях против ВСУ 1670 солдат. Кроме того, украинские воины уничтожили 33 артсистемы, 63 БпЛА и 101 единицу автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 837 610 (+1670) чел;
  • танков - 9893 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 631 (+17) ед;
  • артиллерийских систем - 22 445 (+33) ед;
  • РСЗО - 1265 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1050 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 23 573 (+63) ед;
  • крылатых ракет - 3054 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35 552 (+101) ед;
  • специальной техники - 3726 (+1) ед.

Потери РФ за сутки составили почти 1700 солдат: Генштаб обновил данные

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер, 30 января, на фронте произошло 125 боевых столкновений. Наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении, где совершил 51 атаку. В частности, противник атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглось Белицкое.

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Потери РФ за сутки составили почти 1700 солдат: Генштаб обновил данные
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