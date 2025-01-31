Потери РФ за сутки составили почти 1700 солдат: Генштаб обновил данные
За сутки, с 30 на 31 января, российские войска потеряли в боях против ВСУ 1670 солдат. Кроме того, украинские воины уничтожили 33 артсистемы, 63 БпЛА и 101 единицу автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 837 610 (+1670) чел;
- танков - 9893 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 20 631 (+17) ед;
- артиллерийских систем - 22 445 (+33) ед;
- РСЗО - 1265 (+1) ед;
- средства ПВО - 1050 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 23 573 (+63) ед;
- крылатых ракет - 3054 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 35 552 (+101) ед;
- специальной техники - 3726 (+1) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию на вечер, 30 января, на фронте произошло 125 боевых столкновений. Наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении, где совершил 51 атаку. В частности, противник атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Луч, Покровск, Лисовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглось Белицкое.
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