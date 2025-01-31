Скільки РФ втратила у січні на Покровському напрямку і в Курській області: відповідь ЗСУ

Російські загарбники за січень втратили на "найгарячішому" Покровському напрямку та Курській області, де триває їхній контрнаступ, понад 23 військових. Загалом на фронті з початку доби 31 січня і до вечора відбулося вже 132 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У військовому командуванні розповіли про оперативну ситуацію станом на 22.00 31 січня.

Російські обстріли

За сьогодні російські окупанти завдали по території України 49 авіаційних ударів із застосуванням 99 КАБів. Також ворог використав для ураження 900 дронів-камікадзе.

Крім того, противник здійснив близько 5 тисяч артилерійських обстрілів позицій Сил оборони України та населених пунктів.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські загарбники двічі атакували неподалік населеного пункту Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку противник 7 разів намагався просунутися до позицій ЗСУ неподалік Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку російські окупанти 11 разів атакували в районах Зеленої Долини, Новомихайлівки, Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та Колодязів. Українські захисники відбили всі ворожі атаки.

На Сіверському напрямку загарбники 6 разів намагалися просунутись вперед в районах Білогорівки, Верхньокам'янського та Спірного.

На Краматорському напрямку відбулося 4 бойових зіткнень, штурмові дії відбувались поблизу н.п. Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине. 1 бій ще не завершений.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили 10 атак противника в районі Торецька. Крім того, окупанти завдали авіаційних ударів 3 керованими бомбами біля Дружківки.

На Покровському напрямку ворог від початку доби 54 рази намагався вклинитися в оборону ЗСУ в районах н.п. Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Ще тривають 6 боїв.

У Генштабі зазначили, що ворог на цьому напрямку зазнає значних втрат. За уточненою інформацією, протягом січня воїни ЗСУ знешкодили 15 185 окупантів, 6966 з них - безповоротно.

Крім того, тут було знищено 16 танків, 87 бойових броньованих машин, 320 одиниць автомобільної техніки, 22 артилерійські системи, 1 протитанковий ракетний комплекс, 1 склад зберігання пально-мастильних матеріалів, 5 складів боєприпасів та 173 БПЛА окупантів.

А також на даному напрямку було пошкоджено 14 танків, 25 бойових броньованих машин, 83 одиниці автомобільної техніки, 49 гармат та мінометів та 1 реактивну систему залпового вогню противника.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне, де з початку доби українські захисники відбили п’ять атак противника.

На Гуляйпільському напрямку триває 1 російська атака в напрямку н.п. Новопіль та Новосілка. Воїни ЗСУ успішно відбили 1 штурм противника. Окупанти завдавали авіаційних ударів некерованими ракетами по Новополю та скинули 4 КАБ поблизу П'ятихаток.

На Оріхівському напрямку ворог 1 раз намагався просунутись в бік Новоданилівки, та отримав відсіч. Також росармія завдала авіаційних ударів по н.п. Кам'янське некерованими ракетами.

На Придніпровському напрямку окупанти досі намагаються вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій. Тут протягом доби ворогом було здійснено 3 невдалі штурми позицій Сил оборони.

У Курській області бійці ЗСУ відбили 11 наступальних дій російських загарбників. Росавіація завдала 20 ударів, застосувавши 29 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 313 артилерійських обстрілів, зокрема 6 - із РСЗВ.

"Втрати ворога на даному напрямку протягом січня місяця на цей час складають: 8038 окупантів, з яких 3488 – безповоротно, взято в полон 45 загарбників", - розповіли в Генштабі.

У військовому командуванні також поінформували, що тут було знищено 7 танків, 16 бойових машин піхоти, 3 бронетранспортери, 12 бойових машин десанту, 40 ББМ, 81 автомобіль, 2 артсистеми, 14 мінометів, 95 БПЛА, 2 одиниці інженерної техніки ворога.

"Також, суттєво пошкоджено 19 танків, 8 БМП, бойову машину десанту, 36 бойових броньованих машин, 32 автомобілі, 5 артсистем та 16 мінометів", - додали у Генштабі.