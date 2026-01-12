Совет Украина-НАТО провел заседание после российского удара "Орешником"
Совет Украина-НАТО собрался на внеочередное заседание в Брюсселе, которое созвали из-за массированных ударов россиян, в том числе с применением ракеты "Орешник".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
В МИД рассказали, что в заседании в формате онлайн участвовали заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко, заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак.
Представители Украины рассказали о текущей ситуации с безопасностью и систематические удары России по энергетической инфраструктуре. Они отметили, что цель таких действий - гуманитарная катастрофа в зимний период. Враг хочет лишить украинцев электроэнергии, воды и тепла.
По словам украинских чиновников, ситуация в энергетике остается очень сложной, а Украине срочно нужны новые средства защиты, в том числе системы противовоздушной обороны.
Боев обратил внимание, что в течение 2025 года россияне существенно увеличили количество ракет и дронов, которые они применяют для ударов по Украине. Это свидетельствует, что РФ ориентируется на дальнейшую эскалацию.
Отдельно он подчеркнул, что удар "Орешником" неподалеку от границы страны НАТО - это проявление агрессивной политики России и полного отсутствия желания завершить войну.
Также Боев очертил потребности Украины в ракетах к системам ПВО, в том числе Patriot и NASAMS, а также призвал партнеров инвестировать в программу PURL.
Удар "Орешником"
Напомним, в ночь на 9 января российские оккупанты ударили по Львовской области баллистической ракетой средней дальности "Орешник".
Неназванный украинский чиновник рассказал Reuters, что россияне ударили по цеху львовского государственного предприятия.
Издание утверждает, что повреждения в результате такой атаки были незначительные - ракета не содержала боевой части.