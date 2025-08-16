ua en ru
Сколько платят пенсионерам-чернобыльцам в Украине и изменят ли систему выплат

Суббота 16 августа 2025 11:22
Сколько платят пенсионерам-чернобыльцам в Украине и изменят ли систему выплат Изменят ли систему доплат пенсионерам-чернобыльцам (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Василина Копытко

С 2025 года неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в Чернобыльской зоне, уменьшили доплату к пенсии. Сейчас она составляет 2 361 гривну, а раньше составляла 1 минимальную зарплату для жителей третьей зоны (8 тысяч гривен), и 2 минимальные зарплаты - для жителей второй зоны (16 тысяч гривен).

РБК-Украина расспросило Минсоцполитики, планируют ли в дальнейшем изменить систему выплат для пенсионеров-чернобыльцев.

Изменят ли выплаты пенсионерам-чернобыльцам

Минцосполитики предлагают внести изменения, в частности, чтобы выплаты за проживание в зоне загрязнения давали независимо от привязки к зоне радиационного загрязнения.

"Но они будут установлены на ограниченный период времени. Например, на 3-5 лет. И будут зафиксированы в абсолютном размере (2 361 грн), и не будут подлежать индексации. Альтернативное предложение - предоставлять такую надбавку при условии, что семья имеет огород, который является радиационно загрязненным, и поэтому потреблять овощи с него невозможно. Так будем компенсировать негативное влияние радиации для конкретной семьи", - говорят в министерстве.

Подчеркнем, что доплата неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что такие лица проживали или работали в этой зоне по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года.

По состоянию на 1 апреля, в Украине было 639 тысяч пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы, больше всего их в Киевской области - 206 тысяч, в Житомирской области - 89 тысяч, в Ровенской - 94 тысячи.

Какие льготы предоставляют чернобыльцам

Закон №796 предусматривает предоставление льгот на коммуналку, приобретение топлива, пользование телефоном и т.д., если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на человека за предыдущие полгода "не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу". В 2025 году это 4 240 гривен.

С 2015 года и до сегодняшнего дня некоторым категориям льготы предоставляют с учетом совокупного дохода семьи. Но некоторым льготы давали без учета дохода семьи, объясняют в Минсоцполитики. Поскольку из-за войны бюджет государства ограничен, то оно будет поддерживать в первую очередь тех, кто в этом больше всего нуждается.

"Норма о едином подходе учета дохода семьи не будет касаться участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Для них подходы к предоставлению льгот не меняются", - добавляют в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в декабре прошлого года Кабинет министров принял постановление о доплате в 2025 году неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в Чернобыльской зоне. Сумма составит 2361 гривну.

Читайте также о том, когда правительство планирует повысить зарплаты воспитателям.

Чернобыль Министерство социальной политики Зона отчуждения Пенсионеры
