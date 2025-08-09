Критически низкие. Когда вырастут зарплаты у воспитателей

Правительство готовится повысить зарплаты работникам детсадов. Хотя статистика показывает средний доход в 12 тысяч гривен, на самом деле большинство воспитателей работают за минималку.

Когда воспитателям повысят зарплаты

"Средняя зарплата воспитателей около 12 тысяч гривен по той статистике, которую мы видим. Но очень много людей работают на минималку. И немало людей уже очень много лет в системе. Мы понимаем, что еще три-четыре года, и они уйдут на пенсию. Они нам делают эту статистику, где якобы все выглядит не слишком критично. Но на самом деле все очень критично", - рассказала чиновница.

По ее словам, на следующий год правительство запланировало дополнительную финансовую поддержку сектора дошкольного образования через программы "єЯсла" Министерства социальной политики, семьи и Единства. Она потенциально может увеличить финансирование сектора на 30%.

"И это должно привести к росту зарплат. Эта политика - точно в приоритете государства", - добавила Коновалова.

Также она отметила, что в целом педагогов в системе дошкольного образования около 100 тысяч, при том еще есть 5 тысяч вакантных мест. То есть воспитателей критически не хватает.

Какая ситуация с садиками в Украине

В Украине из года в год снижается рождаемость. У нас сегодня детей от 3 до 6 лет - 881 тысяча. А от 0 до 3 лет - 570 тысяч, а их должно быть примерно одинаково.

"В ближайшие три года это будет огромный вызов - будет минус 200 тысяч детей в возрасте от 3 до 6 лет. Это, чтобы понять - две тысячи больших детсадов", - подчеркнула чиновница.

Коновалова также подчеркнула, что в Украине надо сохранить сеть дошкольных учреждений, потому что ожидается рост рождаемости. Нельзя сделать, как в 90-х годах, когда все закрыли, а потом стало рождаться больше детей и в очередь в детсад становились с рождения.

Также чиновница добавила, что сейчас уже нет проблемы с переполненными садами - даже Киев обеспечивает местом в детском саду каждого ребенка. Очереди могут возникать разве что только в густонаселенных районах, где есть много молодых семей.