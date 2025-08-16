Долги, суды и зоны отселения. Что не так с льготами "чернобыльцам" в Украине

Украина за десятки лет задолжала "чернобыльским" льготникам миллиарды гривен. За эти же годы появились полулегальные или вовсе незаконные схемы: от выплат "не тем" людям до "серого" фермерства. Изменится ли скоро "радиационное" зонирование в Украине и безопасно ли там жить и выращивать на полях урожай – в материале РБК-Украина.

Главное:

Где еще, кроме Зоны отчуждения, есть пострадавшие от радиации территории?

Почему считают, что уровень радиации уже намного ниже и почему зонирование нужно изменить?

В чем проблема с выплатами чернобыльским льготникам и сколько им задолжало государство?

Почему за время войны "чернобыльцев" стало больше?

Как живут люди в зонах загрязнения сейчас и можно ли там вести сельское хозяйство?

Как поделили загрязненные земли после аварии на ЧАЭС

Кроме Чернобыльской зоны отчуждения, в Украине есть еще территории, где оседали радиоактивные облака после аварии на АЭС в 1986-м.

Эти территории поделили на четыре зоны в зависимости от уровня загрязнения. Это определяло, кого выселяли принудительно, кого – добровольно, какие ограничения накладывать на деятельность и какие льготы будут получать люди, которые там живут. К таким зонам отнесли территории в 12 областях. Самые высокие уровни загрязнения были в Киевской, Житомирской, Черниговской и Ровенской областях.

Сейчас закон определяет три зоны радиоактивного загрязнения, объясняют РБК-Украина в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

Зона отчуждения (или первая зона) – территория, с которой в 1986-м эвакуировали население. Зона обязательного отселения (или вторая) – земли с сильным загрязнением, где годовая доза облучения может превышать 5 мЗв. Зона гарантированного добровольного отселения (третья) – менее загрязненные земли, с возможной дозой более 1 мЗв в год. Изначально зоны устанавливали по уровню загрязнения почв.

В "третьей" зоне неработающие пенсионеры должны были получать доплаты к пенсии в размере минимальной зарплаты. Но в этом году законом о бюджете установили другой порядок получения этих выплат.

Такие зоны определены и на севере Житомирщины, возле границы с Беларусью. Всего на Житомирщине 63 населенных пункта отнесены к зоне безусловного отселения, 301 – к зоне гарантированного добровольного.

Это зонирование формировали еще в советские времена, и изменения за время независимости были минимальные, хотя уровень радиации там "давно уже не тот", говорит в комментарии РБК-Украина ученый и бывший первый заместитель главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Олег Насвит.

По его словам, все это обросло различными проблемами – от невозможности полноценно вести бизнес на этих территориях до выплат не только тем, кто действительно имеет на них право, но и людям, которые не имеют к этим зонам никакого отношения. В самом ГАЗО признают: дозы облучения уже существенно ниже, и надо пересмотреть ограничения, имея новые данные.

Последняя дозиметрическая паспортизация этих территорий прошла в 2011-2012 годах, и уже тогда рекомендовали существенно сократить зоны загрязнения, но этого не реализовали. А в мае 2025-го начали новый процесс паспортизации почти двух сотен населенных пунктов.

"Учитывая, что с момента аварии прошло более 39 лет, дозы облучения от основных радионуклидов – цезия 137 и стронция-90 – значительно уменьшились. Это обосновывает необходимость пересмотра существующих ограничений на основе актуальных измерений", – отмечают в ведомстве.

Все знают о зоне отчуждения, но кроме нее в Украине еще также зоны принудительного и добровольного отселения, где когда-то упали пятна радиации (фото: Ярослав Емельяненко)

Государство не способно покрыть все выплаты

Ранее существовала еще и "четвертая" зона, где загрязнение было самым низким. В 2014 году ее отменили, а в закон о статусе и соцзащите чернобыльцев внесли пункт о том, что все льготы и выплаты делают в порядке и размере, который определяется Кабмином.

Эти изменения были позитивные, считает Олег Насвит. Потому что "только Кабмин сейчас понимает, что он может выплатить людям, а что не может". Он убежден: еще в начале 90-х заложили такие льготы, которые Украина не способна была оплатить.

"По международным договорам по соцзащите, все должно быть в соответствии с реальной состоятельностью государства. Какой смысл делать соцзащиту, которую государство не способно выполнить? Быстро стал расти долг перед льготниками", – отмечает Насвит.

Выплаты пострадавшим от Чернобыльской катастрофы проводят в пределах бюджетных назначений, говорят в ответ на запрос РБК-Украина в Министерстве социальной политики, семьи и единства.

"То есть выполнение закона полностью зависит от финансовых ресурсов доходной части государственного бюджета", – говорится в ответе.

На 2025 год в бюджетные программы заложено более 2 миллиардов гривен чернобыльцам в целом. Впрочем, потребность в выплатах выше.

"По информации, предоставленной структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения областных и Киевской городской госадминистраций, полная потребность по направлению составляет 3 699 263,9 (почти 3,7 млрд - ред.) гривен", – говорят в министерстве.

Там констатируют: во время войны возможности увеличивать льготы и компенсации ограничены, а социальные расходы финансируют за счет международных партнеров, в частности Всемирного банка.

"Годами работает как схема". Льгот добиваются через суды

Пока государство задерживает выплаты, люди добивались своих льгот через суды. Но это не только те, кто действительно всю жизнь проживал в радиационных зонах. Выплаты отсуживают и те, кто там недавно зарегистрировался.

"Это годами работает как схема. Людей прописывали в жилье на тех территориях. По информации Счетной палаты, бывали случаи, когда в одном помещении прописывали по 30 человек, которые там даже ни разу не бывали. А они потом подают документы и отсуживают у государства эти деньги", – говорит Олег Насвит.

По отчету Счетной палаты, уже за время большой войны в Чернобыльской зоне "поселились" 125 тысяч украинцев, содержание которых обходится государству в 15 млрд грн в год. В 2022-м стало больше тех, у кого до войны не было статуса чернобыльца, а потом они его получили. Часто в таких домах в одной квартире прописано несколько десятков человек, которые фактически живут в других регионах.

Пенсионеры в разных регионах периодически протестуют против отмены доплат (Korosten.info)

"Третья зона" есть на территории восьми областей, в том числе Черновицкой. "Казалось бы, где Черновцы, а где Чернобыль? Но такой закон приняли", – не скрывает возмущения ученый. Да и дозы облучения при одинаковой плотности загрязнения очень разные, говорит он.

"В Черкасской области кое-где плотность загрязнения в 10 раз выше, чем кое-где на Ривненщине. А дозы облучения – в 10 раз меньше. Это потому, что переход радионуклидов в растения, которые потребляются человеком или домашним скотом, очень зависит от свойств почв", – отмечает он.

В Черновицкой области тоже пытались отсудить выплаты. Местный суд сам заказал профессиональную экспертизу территории - хотели понять, есть ли там загрязнение. Специалисты якобы ничего не обнаружили, и тогда суд отказал заявителям и раскритиковал Кабмин за то, что там до сих пор не решили вопрос приведения собственных нормативных документов в соответствие с фактическим состоянием этих территорий.

В предыдущие годы в Украине пытались урегулировать вопрос выплат. Как-то, когда пошли слухи об очередных изменениях, в поселке Иванков, через который пролегает дорога в зону отчуждения и на ЧАЭС, люди угрожали перекрыть дороги и не пускать персонал предприятий зоны отчуждения и ЧАЭС на работу.

Время от времени против отмены чернобыльских выплат протестуют в разных областях. Уже во время большой войны в 2023 году трассу перекрывали и в Коростене на Житомирщине. Такие настроения поддерживаются и некоторыми нардепами.

"Люди не хотят терять выплаты. Из-за таких "бунтов" заняться этой темой не рисковали. Когда-то выдающийся профессор, отец украинской дозиметрии господин Лихтарев сформулировал: "Чернобыльскому электорату не нужно обещать что-то дать. Достаточно пообещать, что вы ничего не заберете", – говорит Насвит.

Долги по таким выплатам льготникам росли десятилетиями, и сейчас эти суммы – огромные.

"В Минсоцполитики имеется информация о задолженности по судебным решениям по пенсионным выплатам, которая по состоянию на 1 июня 2025 года составляет 83,6 млрд гривен, в том числе задолженность по пенсионному обеспечению лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы - 17,6 млрд гривен", – говорится в ответе Минсоцполитики РБК-Украина.

Изменится ли система выплат?

В Минцосполитики говорят РБК-Украина, что разработали законопроект, по которому льготы и в дальнейшем смогут получать те, кто жил или работал на этих землях по состоянию на 26 апреля 1986-го или в период с 26 апреля 1986-го до 1 января 1993-го. Сейчас проект закона дорабатывается.

Еще одно предложение – чтобы выплаты за проживание в зоне загрязнения платили независимо от привязки к зоне радиационного загрязнения.

Зонирование территорий принудительного и добровольного отселения может менять Кабмин после проведения новых обследований территорий (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

"Но они будут установлены на ограниченный период времени. Например, на 3-5 лет. И будут зафиксированы в абсолютном размере (2 361 грн), и не будут подлежать индексации. Альтернативное предложение – предоставлять такую надбавку при условии, что семья имеет огород, который является радиационно загрязненным, и поэтому потреблять овощи с него невозможно. Так будем компенсировать негативное влияние радиации для конкретной семьи", – говорят в министерстве.

Уже сейчас действует закон №796, по которому льготы на коммуналку, приобретение топлива, за пользование телефоном и т.д. предоставляют при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на человека за предыдущие полгода "не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу". В 2025 году это 4 240 гривен.

С 2015 года и сейчас некоторым категориям льготы предоставляют с учетом совокупного дохода семьи. Но некоторым льготы давали без учета дохода семьи, говорят в Минсоцполитики. Из-за ограниченного войной бюджета государство в первую очередь будет поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается.

"Норма о едином подходе учета дохода семьи не будет касаться участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Для них подходы к предоставлению льгот не меняются", – добавляют в ведомстве.

Жизнь в "третьей" зоне и запрет аграриям

Сейчас быт людей в поселке Народичи из "второй" зоны на Житомирщине фактически ничем не отличается от жизни в любом похожем поселке в Украине. За исключением того, что там действуют ограничения по деятельности.

Национальный канцер-реестр Украины говорит, что больше всего онкозаболеваний – не в тех областях, которые пострадали от Чернобыля, а в Николаевской, Одесской областях, обращает внимание Олег Насвит.

"Рак щитовидной железы у тех, кто был детьми и подростками на момент аварии, – это единственный достоверно установленный эффект воздействия радиации на население. Это прогнозировалось, и это статистически доказано. Если взять конкретный случай рака щитовидной железы у кого-то, то невозможно определить, чем именно он вызван – Чернобылем или чем-то другим", – отмечает ученый.

Во "второй зоне" запрещается и аграрная деятельность. Олег Насвит считает, что так само государство превратило людей в льготников вместо того, чтобы поощрять бизнес. На некоторых территориях "второй зоны", где землю отнесли к "землям запаса" как загрязненную радионуклидами, сейчас все же выращивают культуры. Продукция соответствует национальным нормативам.

"Там берут землю в аренду на 11 месяцев, успевают засеять, вырастить, собрать урожай и "закрыть" аренду, за которую платят в местный бюджет. А есть земли, которые местные власти в аренду не сдают, но они обрабатываются, и там неизвестно, кто что выращивает и куда идут доходы", – рассказывает Насвит.

В Народичском районе из сельхозпобега вывели 22 тысячи гектаров земель. Позже научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии обследовал 70% этих территорий. По их выводам, на 80% из обследованного можно выращивать безопасные культуры.

Собеседник считает: нам надо разработать как порядок отнесения радиоактивно загрязненных земель к радиационно опасным, так и порядок вывода из такой категории. Чтобы это работало в обе стороны. До сих пор этот закон работал только в одном направлении.

Во "второй" зоне действуют определенные ограничения. В частности, на ведение сельского хозяйства (фото: Getty Images)

Алкоголь под британским брендом и настойка из Чернобыля

Известны несколько публичных попыток создать продукт из урожая, выращенного на этих территориях. Одна из целей, судя по всему – показать, что там можно это делать. И что это, скорее всего, безопасно.

Британец Джим Смит начал делать алкоголь из яблок, выращенных жителями Народичского района. Собрал у людей яблоки, а потом на заводе произвели алкоголь. Партию товара, на котором были британские акцизные марки, остановила украинская таможня. Иностранец нанял британских юристов, и через несколько месяцев таможня отдала алкоголь.

Полесскую яблоневку разработала украинская туристическая компания "Чернобыль тур". Осенью 2022-го, после деоккупации Киевщины, они выкупили урожай полесских яблок из садов жителей Народичского района.

"Там запрещено сельское хозяйство, но не частное садоводство. Из яблок на заводе изготовили яблоневку, провели замеры на содержание радиации. Оказалось, она получилась радиационно чище стекла бутылок, сделанных в Одесской области!" – рассказывает РБК-Украина основатель "Чернобыль Тура" Ярослав Емельяненко. Сейчас напиток "Чернобыльский луч. Яблочный спирт" продают в двух известных сетях. Его часто покупают на подарки иностранцы.

Химические и физические процессы таковы, что радионуклиды в спирт практически не переходят. А в стекле бутылок как раз радиоактивные вещества могут быть. Из них они не вымываются вообще.

"Такие кейсы демонстрируют, что можно получить экологически чистый продукт, и что на этих территориях можно вести экономическую деятельность", – подчеркивает Олег Насвит.

Изменят ли границы загрязненных территорий

Чтобы обновить данные по загрязнению радиацией всех этих территорий, ГАЗО начало новую дозиметрическую паспортизацию.

С мая 2025-го работники "Экоцентра" выезжали в Житомирскую область, чтобы отобрать пробы почвы. Работы выполняли две бригады по утвержденным маршрутам в 192 населенных пунктах Житомирщины, Киевщины, Ровенщины, Черниговщины и Сумщины (из них 112 – в Житомирской области).

Специалисты говорят, что в первой и остальных зонах уровень загрязнения давно намного ниже, а зонирование не соответствует современным реалиям (wikipedia.org)

По состоянию на 13 августа провели отбор более 1900 проб в 194 населенных пунктах, продолжаются измерения внутренних доз облучения на счетчиках излучения человека. В лаборатории проводят измерения проб и расчеты. Далее результаты передадут в Национальную академию наук Украины, чтобы их оценили эксперты.

"С учетом этого, вопрос относительно потенциальных доз облучения жителей этих территорий на сегодняшнем этапе является преждевременным", – ответили РБК-Украина в ГАЗО.

Выводы можно будет делать после паспортизации, получения результатов исследований, их экспертной оценки и затем – после согласования с государственными органами.

Но понятно, что эти дозы будут меньше, чем были определены в 2011-2012 годах, считает Насвит.

Границы радиоактивно загрязненных территорий устанавливает и пересматривает Кабмин. Перед этим все это согласовывают с целым списком профильных органов, говорят в ГАЗО.

Процесс подготовки всех документов занимает время. В экспертном заключении должны учесть и подтвердить каждый показатель того, относится ли населенный пункт к зоне радиоактивного загрязнения. Затем ответственные органы будут решать, установить или изменить границы этих зон, или оставить их такими, какими они и были.