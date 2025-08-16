Скільки платять пенсіонерам-чорнобильцям в Україні і чи змінять систему виплат

З 2025 року непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у Чорнобильській зоні, зменшили доплату до пенсії. Зараз вона становить 2 361 гривню, а раніше становила 1 мінімальну зарплату для жителів третьої зони (8 тисяч гривень), та 2 мінімальні зарплати - для жителів другої зони (16 тисяч гривень).

Чи змінять виплати пенсіонерам-чорнобильцям

Мінцосполітики пропонують внести зміни, зокрема, щоб виплати за проживання в зоні забруднення давали незалежно від прив’язки до зони радіаційного забруднення.

"Але вони будуть встановлені на обмежений період часу. Наприклад, на 3-5 років. І будуть зафіксовані в абсолютному розмірі (2 361 грн), і не будуть підлягати індексації. Альтернативна пропозиція - надавати таку надбавку за умови, що родина має город, який є радіаційно забрудненим, і тому споживати городину з нього не можливо. Так будемо компенсувати негативний вплив радіації для конкретної родини", - кажуть в міністерстві.

Наголосимо, що доплата непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюється за умови, що такі особи проживали або працювали у цій зоні станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Станом на 1 квітня, в Україні було 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи, найбільше їх у Київській області - 206 тисяч, у Житомирській області - 89 тисяч, у Рівненській - 94 тисячі.

Які пільги надають чорнобильцям

Закон №796 передбачає надання пільг на комуналку, придбання палива, користування телефоном тощо, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на людину за попередні півроку "не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу". У 2025 році це 4 240 гривень.

З 2015 року і до сьогодні деяким категоріям пільги надають з урахуванням сукупного доходу родини. Але деяким пільги давали без врахування доходу сім’ї, пояснюють у Мінсоцполітики. Оскільки через війну бюджет держави обмежений, то вона підтримуватиме першочергово тим, хто цього найбільше потребує.

"Норма про єдиний підхід врахування доходу родини не буде стосуватись учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для них підходи до надання пільг не змінюються", - додають у відомстві.