ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Скільки платять пенсіонерам-чорнобильцям в Україні і чи змінять систему виплат

Субота 16 серпня 2025 11:22
UA EN RU
Скільки платять пенсіонерам-чорнобильцям в Україні і чи змінять систему виплат Чи змінять систему доплат пенсіонерам-чорнобильцям (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Василина Копитко

З 2025 року непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у Чорнобильській зоні, зменшили доплату до пенсії. Зараз вона становить 2 361 гривню, а раніше становила 1 мінімальну зарплату для жителів третьої зони (8 тисяч гривень), та 2 мінімальні зарплати - для жителів другої зони (16 тисяч гривень).

РБК-Україна розпитало Мінсоцполітики, чи планують надалі змінити систему виплат для пенсіонерів-чорнобильців.

Чи змінять виплати пенсіонерам-чорнобильцям

Мінцосполітики пропонують внести зміни, зокрема, щоб виплати за проживання в зоні забруднення давали незалежно від прив’язки до зони радіаційного забруднення.

"Але вони будуть встановлені на обмежений період часу. Наприклад, на 3-5 років. І будуть зафіксовані в абсолютному розмірі (2 361 грн), і не будуть підлягати індексації. Альтернативна пропозиція - надавати таку надбавку за умови, що родина має город, який є радіаційно забрудненим, і тому споживати городину з нього не можливо. Так будемо компенсувати негативний вплив радіації для конкретної родини", - кажуть в міністерстві.

Наголосимо, що доплата непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов'язкового) відселення та в зоні гарантованого добровільного відселення, встановлюється за умови, що такі особи проживали або працювали у цій зоні станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Станом на 1 квітня, в Україні було 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи, найбільше їх у Київській області - 206 тисяч, у Житомирській області - 89 тисяч, у Рівненській - 94 тисячі.

Які пільги надають чорнобильцям

Закон №796 передбачає надання пільг на комуналку, придбання палива, користування телефоном тощо, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на людину за попередні півроку "не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу". У 2025 році це 4 240 гривень.

З 2015 року і до сьогодні деяким категоріям пільги надають з урахуванням сукупного доходу родини. Але деяким пільги давали без врахування доходу сім’ї, пояснюють у Мінсоцполітики. Оскільки через війну бюджет держави обмежений, то вона підтримуватиме першочергово тим, хто цього найбільше потребує.

"Норма про єдиний підхід врахування доходу родини не буде стосуватись учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для них підходи до надання пільг не змінюються", - додають у відомстві.

Раніше ми писали про те, що торік у грудні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо доплати у 2025 році непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у Чорнобильській зоні. Сума становитиме 2361 гривню.

Читайте також про те, коли уряд планує підвищити зарплати вихователям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорнобиль Міністерство соціальної політики Зона відчуження Пенсіонери
Новини
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія