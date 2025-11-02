Украинцы получат по 3000 км на "бесплатные" поезда: ответы на главные вопросы

Программа бесплатных поездок "УЗ-3000" призвана разгрузить самые пиковые периоды. "Укрзализныця" выбрала именно 3000 км, поскольку это расстояние самого длинного маршрута в Украине в обе стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Почему речь идет именно о 3000 км?

"Это расстояние символически покрывает самый длинный имеющийся железнодорожный маршрут по Украине туда-обратно (из Запорожья в Ужгород), поэтому даст возможность открыть страну всем, где бы кто ни жил", - пояснила "УЗ".

Отмечается, что сейчас компания думает над опциями по неиспользованным километрам.

Добавит ли программа нагрузку на пассажирооборот?

"3,000 километров" призваны разгрузить пиковые периоды: многие пассажиры готовы менять дату и даже месяц путешествия при существенно более низкой цене. Для сравнения: в августе, когда сверхсложно взять билеты хоть куда-то, железная дорога перевозит 2,6 млн пассажиров, а в феврале только 1,9 млн", - говорится в сообщении компании.

"Укрзализныця" отметила, что в период с меньшей нагрузкой есть возможность дозаполнять места и предлагать путешествия "за километры".

Отмечается, что путешествия в "низкий сезон" могут стимулировать другие смежные сферы внутреннего туризма. Кроме того, украинцы, которым неважно время поездки, будут иметь стимул путешествовать вне пика.

"А вот в периоды, когда на железнодорожные перевозки повышенный спрос (тот же декабрь) - фокус программы будет на том, чтобы помочь жителям прифронтовых общин, которые больше всего страдают от обстрелов и обесточиваний: поездки "за километры" будут доступны именно для поездов оттуда", - отмечает "УЗ".

Как будет финансироваться программа?

"Эта программа разворачивается параллельно со стартом системной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок. Это улучшит ситуацию для железной дороги, а вместе с тем сохранит доступность путешествий для всех украинцев", - пояснила компания.

Дополнительные пассажиры, которые будут путешествовать "за километры", будут дозаполнять места, поэтому не будут добавлять расходов. В то же время отмечается, что пассажирские перевозки поддерживают налогоплательщики, поэтому они должны почувствовать этот эффект.

"Параллельно будут вводиться дополнительные сервисы для тех, кто готов платить - в категориях СВ, 1 класс, международные поезда. Соответствующие дополнительные доходы будут перекрывать стоимость поездок "за километры", чтобы не увеличивать потребность в государственном финансировании", - рассказала "Укрзализныця".

Что будет с заработными платами железнодорожников?

"3,000 километров разворачиваются параллельно со стартом системной государственной поддержки пассажирских перевозок Укрзализныци", - рассказала компания.

Отмечается, что переход на покрытие реальных расходов пассажирских перевозок государством позволит улучшить финансовую ситуацию железной дороги и сохранить рабочие места.