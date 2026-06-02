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Укрытия должны спасать: омбудсмен бьет тревогу из-за состояния бомбоубежищ в Украине

21:30 02.06.2026 Вт
2 мин
Какие проблемы в укрытиях встречаются чаще всего?
aimg Валерий Ульяненко
Укрытия должны спасать: омбудсмен бьет тревогу из-за состояния бомбоубежищ в Украине Фото: Дмитрий Лубинец (Getty Images)
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Большинство проверенных укрытий в Украине имеют недостатки. Часто защитные сооружения закрыты, загромождены или полностью недоступны для людей с инвалидностью.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет омбудсмена.

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В течение второй половины 2025 года представители омбудсмена провели 1066 мониторинговых визитов в защитные сооружения в разных регионах Украины. По результатам этих проверок рекомендации по устранению недостатков получил 991 объект или 93%.

Только 80 убежищ из всей выборки не получили никаких замечаний. Всего во время мониторинга специалисты предоставили почти 4 тысячи рекомендаций для улучшения состояния укрытий, ведь часть из них оказалась затопленной или закрытой.

Системные проблемы и доступность

Наиболее критической остается ситуация с инклюзивностью защитных сооружений. По словам Лубинца, требования по доступности для лиц с инвалидностью выполняются меньше всего, поскольку у балансодержателей просто нет на это средств. Омбудсман отметил, что проблемы носят системный характер и связаны с несовершенством контроля и финансирования.

Кроме того, большинство школьных укрытий остаются недоступными для населения вне учебного процесса. Многие такие объекты не отображаются в приложении "Дія", поэтому фактически выпадают из общей системы. Из-за неудовлетворительного состояния подвалов в Киеве жители значительно чаще выбирают для защиты метрополитен.

По состоянию на начало 2026 года в Украине насчитывалось 66 574 укрытия различных типов. Их общая вместимость составляет около 16,5 млн человек, однако из-за имеющихся проблем значительная часть сооружений пока существует только как формальная статистика.

Напомним, в Киеве продолжается дискуссия из-за палаток, которые жители столицы устанавливают на станциях метро во время массированных вражеских обстрелов. Часть людей считает, что они занимают много места в укрытиях.

При этом в КГВА не исключают, что вопрос использования палаток могут дополнительно изучить, однако пока никаких решений не принято.

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