Доллар падает, евро растет: какой курс на 10 февраля и почему в кассах цены выше

Каким будет официальный курс валют завтра и почему в обменниках и кассах банков "ценники" дороже - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Доллар: 43,02 грн (-2 коп.).

43,02 грн (-2 коп.). Евро: 51,12 грн (+36 коп.).

51,12 грн (+36 коп.). Реальность в обменниках: наличные курсы обычно выше официальных из-за маржи (наценки), которую устанавливают операторы рынка.

наличные курсы обычно выше официальных из-за маржи (наценки), которую устанавливают операторы рынка. Почему дороже: в стоимость валюты в кассах закладываются расходы на аренду, электроэнергию, безопасность и зарплаты персонала.

в стоимость валюты в кассах закладываются расходы на аренду, электроэнергию, безопасность и зарплаты персонала. Региональный фактор: каждый обменник может корректировать курс в зависимости от того, насколько высок спрос на валюту в конкретном городе или районе.

Фото: курс валют НБУ на 10 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют НБУ

Нацбанк установил официальный курс доллара на 10 февраля на уровне 43,02 (-2 коп.) гривен. Что же касается евро - валюта продолжает дорожать. Завтра европейская валюта будет стоить 51,12 гривну, что на 36 копеек дороже, чем сегодня.

Почему курс валют в обменниках разный?

Как пояснил в комментарии РБК-Украина экономист Олег Пендзин, базой для определения курса валют является НБУ. Но всегда есть разница между покупкой и продажей - так называемая маржа. И эта маржа определяется непосредственно самим оператором рынка.

"Есть определенные ограничения, которые определяются Нацбанком, чтобы маржа не превышала определенной величины, чтобы там не было заоблачных вещей. Но надо понимать, что каждый оператор рынка определяет курс покупки и курс продажи, исходя из той конкретно взятой рыночной ситуации в том регионе, где он работает", - поясняет эксперт.

Пендзин добавил, что базовая цифра - это курс НБУ. А насколько это будет отклоняться от курса НБУ - определяет сам оператор. Потому что он арендует площади, платит за свет, платит зарплаты работникам.

"Чем больше у вас обслуживающего персонала, чем больше у вас требований по поддержанию безопасности, чем больше у вас обменных пунктов, тем вам надо делать большую разницу. Вам надо эту "бригаду" каким-то образом содержать", - рассказал он.