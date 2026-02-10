Сколько стоят 100 долларов 10 февраля и где самый выгодный курс: обзор банков
Обменники и банки утром 10 февраля обновили курс доллара. Американская валюта уверенно держится на отметке выше 43 гривен.
Какой актуальный курс сегодня и где дешевле покупать доллары - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Официальный курс НБУ: доллар - 43,02 грн
- Обменники: покупка 100 долларов за 4 320 грн, сдать можно за 4 310 грн
- Лучшая цена: Самый дешевый наличный доллар сегодня в обменниках и кассах ПриватБанка.
- Карточный курс: Традиционно на 5-10 копеек выгоднее наличного в большинстве банков.
Фото: курс валют в обменниках 10 февраля (инфографика РБК-Украина)
По данным портала Minfin, по состоянию на утро в обменниках 100 долларов в среднем будут стоить 4 320 гривен. Сдать валюту можно по курсу ниже - 4 310 гривен.
В банках же ситуация немного отличается:
В ПриватБанке за 100 долларов придется заплатить 4 330 гривен (в кассе) и 4 329 (безнал). Сдать валюту соответственно 4 270 и 4 285 гривен.
Ощадбанк продает валюту в кассах за 4 340 гривен, а карточкой - 4 345 гривен. Сдать 100 долларов будет стоить соответственно 4 285 и 4 290 гривен.
Купить 100 долларов в Монобанке сегодня можно за 4 328 гривен, а сдать - за 4 286 гривен.
"Пумб" продает 100 долларов в кассах за 4 350 гривен, а при оплате карточкой - 4 330 гривен. Сдать 100 долларов можно за 4 290 и 4 300 гривен соответственно.
OTP Bank продает 100 долларов по 4 335 гривен в кассах и 4 330 - безнал. Продать валюту сегодня здесь можно за 4 280 и 4 285 гривен.
