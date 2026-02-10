ua en ru
Вт, 10 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Сколько стоят 100 долларов 10 февраля и где самый выгодный курс: обзор банков

Украина, Вторник 10 февраля 2026 11:09
UA EN RU
Сколько стоят 100 долларов 10 февраля и где самый выгодный курс: обзор банков Фото: сколько стоят 100 долларов 10 февраля (соцсети ПриватБанка)
Автор: Ирина Гамерская

Обменники и банки утром 10 февраля обновили курс доллара. Американская валюта уверенно держится на отметке выше 43 гривен.

Какой актуальный курс сегодня и где дешевле покупать доллары - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Удержится ли доллар по 43 грн до конца недели и какой возможный максимум

Главное:

  • Официальный курс НБУ: доллар - 43,02 грн
  • Обменники: покупка 100 долларов за 4 320 грн, сдать можно за 4 310 грн
  • Лучшая цена: Самый дешевый наличный доллар сегодня в обменниках и кассах ПриватБанка.
  • Карточный курс: Традиционно на 5-10 копеек выгоднее наличного в большинстве банков.

Сколько стоят 100 долларов 10 февраля и где самый выгодный курс: обзор банков

Фото: курс валют в обменниках 10 февраля (инфографика РБК-Украина)

По данным портала Minfin, по состоянию на утро в обменниках 100 долларов в среднем будут стоить 4 320 гривен. Сдать валюту можно по курсу ниже - 4 310 гривен.

В банках же ситуация немного отличается:

В ПриватБанке за 100 долларов придется заплатить 4 330 гривен (в кассе) и 4 329 (безнал). Сдать валюту соответственно 4 270 и 4 285 гривен.

Ощадбанк продает валюту в кассах за 4 340 гривен, а карточкой - 4 345 гривен. Сдать 100 долларов будет стоить соответственно 4 285 и 4 290 гривен.

Купить 100 долларов в Монобанке сегодня можно за 4 328 гривен, а сдать - за 4 286 гривен.

"Пумб" продает 100 долларов в кассах за 4 350 гривен, а при оплате карточкой - 4 330 гривен. Сдать 100 долларов можно за 4 290 и 4 300 гривен соответственно.

OTP Bank продает 100 долларов по 4 335 гривен в кассах и 4 330 - безнал. Продать валюту сегодня здесь можно за 4 280 и 4 285 гривен.

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финансы Курс доллара
Новости
Украина вступит в ЕС до 2027 года? Politico раскрыло план из 5 шагов
Украина вступит в ЕС до 2027 года? Politico раскрыло план из 5 шагов
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ