Скільки коштують 100 доларів 10 лютого і де найвигідніший курс: огляд банків

Обмінники та банки вранці 10 лютого оновили курс долара. Американська валюта впевнено тримається на позначні вище 43 гривень.

купівля 100 доларів за 4 320 грн, здати можна за 4 310 грн. Найкраща ціна: Найдешевший готівковий долар сьогодні в обмінниках та касах ПриватБанку.

Найдешевший готівковий долар сьогодні в обмінниках та касах ПриватБанку. Картковий курс: Традиційно на 5-10 копійок вигідніший за готівковий у більшості банків. Фото: курс валют в обмінниках 10 лютого (інфографіка РБК-Україна) За даними порталу Minfin, станом на ранок в обмінниках 100 доларів в середньому коштуватимуть 4 320 гривень. Здати валюту можна за курсом нижче - 4 310 гривень. В банках же ситуація трохи відрізняється: У ПриватБанку за 100 доларів доведеться заплатити 4 330 гривень (у касі) та 4 329 (безнал). Здати валюту відповідно 4 270 та 4 285 гривень. Ощадбанк продає валюту у касах за 4 340 гривень, а карткою - 4 345 гривень. Здати 100 доларів коштуватиме відповідно 4 285 та 4 290 гривень. Купити 100 доларів у Монобанку сьогодні можна за 4 328 гривень, а здати - за 4 286 гривень. "Пумб" продає 100 доларів у касах за 4 350 гривень, а при оплаті карткою - 4 330 гривень. Здати 100 доларів можна за 4 290 та 4 300 гривень відповідно. OTP Bank продає 100 доларів по 4 335 гривень у касах та 4 330 - безнал. Продати валюту сьогодні тут можна за 4 280 та 4 285 гривень.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.