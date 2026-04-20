Израиль разоблачил тайную сеть Ирана, планировавшую атаки в Азербайджане

15:47 20.04.2026 Пн
Какие цели готовился атаковать Тегеран?
aimg Мария Науменко
Израиль разоблачил тайную сеть Ирана, планировавшую атаки в Азербайджане Фото: израильские военные (Getty Images)

Израильские спецслужбы заявили о разоблачении иранской сети, которая готовила атаки на стратегический нефтепровод и объекты в Азербайджане

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Трамп запретил Израилю атаковать Ливан, Нетаньяху был шокирован, - Axios

По данным разведки, речь идет о подготовке нападения на нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который транспортирует нефть из Азербайджана в Средиземное море через территорию Грузии и Турции.

В совместном заявлении израильские спецслужбы "Моссад" и "Шин Бет" сообщили, что план удалось сорвать несколько недель назад.

По их данным, за подготовкой атак стоял Корпус стражей исламской революции.

Кроме нефтепровода, группа планировала удары по израильским и еврейским объектам в Азербайджане. В частности, речь шла об израильском посольстве, синагоге в Баку, а также на лидеров еврейской общины в Азербайджане.

Участники сети имели в своем распоряжении взрывные дроны и осколочные заряды. Они также собирали разведданные о целях, используя наблюдение и фотографирование.

Подозреваемых задержали правоохранительные органы Азербайджана.

"Это разоблачение, наряду с напряженным разведрасследованием и оперативными действиями на местах, помогло выявить тайную террористическую сеть, созданную в рамках КСИР и его цепи командования", - говорится в заявлении.

Израиль также сообщил, что руководителем сети был Рахман Могадам, который возглавлял подразделение специальных операций разведки КСИР.

По данным израильской стороны, он погиб в прошлом месяце во время авиаударов Израиля и США.

Заявления о разоблачении иранских планов прозвучали на фоне продолжающегося противостояния между Тегераном, США и Израилем, которое остается далеким от завершения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что операции против Ирана продолжаются и ситуация может измениться в любой момент.

По его словам, Израиль и США намерены достичь поставленных целей в противостоянии с Тегераном.

