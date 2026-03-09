Совет мира на паузе: война в Иране ударила по многомиллиардному плану Трампа по Газе

Инициатива президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Газе, на которую уже пообещали миллиардные взносы страны Персидского залива, столкнулась с новым препятствием - войной в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам источников издания, знакомых с ходом переговоров, дипломатический процесс фактически остановился после 28 февраля, когда Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана. Эскалация конфликта в регионе осложнила работу посредников и поставила под угрозу ключевую внешнеполитическую инициативу Трампа.

План предусматривал завершение боевых действий в Газе, разоружение группировки ХАМАС и дальнейшее восстановление анклава. По замыслу, боевики должны были сложить оружие в обмен на амнистию.

Посредники из Белого дома вели непубличные переговоры между Израилем и ХАМАСом, а ключевую роль в финансировании инициативы должны были сыграть страны Персидского залива. Дональду Трампу удалось заручиться многомиллиардными обязательствами со стороны арабских государств менее чем за месяц до начала новой войны.

Однако после эскалации конфликта ситуация резко изменилась. Страны, которые пообещали финансовую поддержку, сейчас сами оказались под угрозой иранских атак, что может повлиять на их готовность финансировать проект.

Что говорят в Белом доме и ХАМАС

В то же время в Белом доме отрицают, что переговоры полностью остановлены.

"Обсуждения по вопросам разоружения продолжаются и носят позитивный характер. Все посредники согласны, что это критически важный шаг для восстановления жизни населения Газы", - заявили в Белом доме.

Однако палестинский чиновник, близкий к переговорному процессу, сообщил, что запланированная встреча между ХАМАСом и посредниками из Египта, Катара и Турции, которая должна была состояться в день начала войны, была отменена. Новая дата переговоров до сих пор не назначена.

Представитель ХАМАСа также подтвердил, что переговоры по плану Трампа пока заморожены.