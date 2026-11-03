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В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов из-за нехватки света

20:00 03.11.2026 Вт
3 мин
aimg Елена Бджола
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов из-за нехватки света Фото: в Киеве остановили электротранспорт 3 ноября (Getty Images)
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Вечером 3 ноября электротранспорт в Киеве остановили из-за критической нехватки света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской ГГА в Telegram.

В Киеве остановили электротранспорт

️С вечера 3 ноября в Киеве временно приостанавливается движение трамваев и троллейбусов.

Причина - критическая ситуация в энергосистеме страны из-за российских обстрелов.

Движение трамваев и троллейбусов будет возобновлено после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Автобусы продублируют движение

На отдельных направлениях КП "Киевпасстранс" организует движение дублирующих автобусов.

Автобусы вместо троллейбусов будут курсировать по маршрутам:

  • № 3ТР - Железнодорожный массив - Дворец спорта;
  • №4ТР - просп. Свободы - ст. м. "Площадь Украинских Героев";
  • №6ТР - Минский массив - Майдан Независимости;
  • №8ТР - ул. Смелянская - ст. м. "Площадь Украинских Героев";
  • № 11ТР - Национальный музей архитектуры и быта Украины - Багриновая гора;
  • № 14ТР - Ботанический сад - железнодорожный вокзал Центральный;
  • №17ТР - пл. Космонавтов - ст. м. "Площадь Украинских Героев";
  • №23ТР - ул. Мечты - ст. м. "Лукьяновская";
  • №24ТР - ул. Северная - просп. Свободы;
  • №26ТР - просп. Свободы - ст. м. "Нивки";
  • №27ТР - ст. м. "Почайна" - железнодорожная станция "Киев-Волынский";
  • №28ТР - просп. Свободы - ст. м. "Лукьяновская";
  • № 29ТР - Дарницкая площадь - железнодорожная платформа "Куренивка";
  • №30ТР - ул. Милославская - ул. Кадетский Гай;
  • №31ТР - ул. Милославская - ст. м. "Лукьяновская";
  • №32ТР - ул. Северная - ул. Сошенко;
  • № 33ТР - Минский массив - железнодорожный вокзал Южный;
  • №35ТР - просп. Свободы - ул. Кадетский Гай;
  • №36ТР - ул. Северная - ул. Чернобыльская;
  • №37ТР - ул. Милославская - ст. м. "Лесная";
  • №38ТР - ст. м. "Выдубичи" - Музей истории Украины во Второй мировой войне;
  • № 40ТР - ул. Кадетский Гай - Дворец спорта;
  • № 41ТР - ул. Тулузы - ст. м. "Святошин";
  • № 42ТР - ул. Ольжича - ст. м. "Лыбидская";
  • №43ТР - Кибцентр - Дарницкая площадь;
  • № 44ТР - ул. Северная - просп. Степана Бандеры;
  • №45ТР - ст. м. "Выставочный центр" - ст. м. "Васильковская";
  • №47ТР - ул. Милославская - ст. м. "Минская";
  • №50КР - ул. Милославская - Дарницкая площадь;
  • №50ТР - ул. Милославская - ст. м. "Лыбидская".

Автобусы вместо трамваев будут курсировать по маршрутам:

  • №1Т - Михайловская Борщаговка - ст. "Старовокзальная";
  • №3Т - ст. "Жюля Верна" - ст. "Старовокзальная";
  • №12Т - Пуща-Водица - пл. Тараса Шевченко;
  • №14Т - Отрадный просп. - контрактовая площадь;
  • №16Т - Контрактовая площадь - ст. м. "Героев Днепра";
  • №19Т - Контрактовая площадь - пл. Тараса Шевченко;
  • №22Т - просп. Воскресенский - ЗЗБК;
  • №27Т - ул. Милославская - ст. м. "Позняки";
  • №28Т - ул. Милославская - ст. м. "Лесная";
  • №29Т - ст. м. "Бориспольская" - ст. м. "Лесная".

В КГГА отметили, что дублирующие автобусы не смогут полностью компенсировать объем перевозок электротранспорта. Их количество будет определяться в зависимости от:

  • имеющихся автобусов и водителей,
  • пассажиропотоков,
  • текущей ситуации в городе.


Расписание движения дублирующих автобусов в ближайшее время опубликуют на сайте КП "Киевпасстранс".

Метро работает

Метрополитен сейчас работает в штатном режиме. В то же время его дальнейшая работа будет зависеть от ситуации в энергосистеме.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве 2 ноября из-за значительных колебаний напряжения частично остановился метрополитен.

Кроме того, из-за этого остановилось движение травмаев в некоторых районах столицы и не работает фуникулер.

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