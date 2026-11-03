В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов из-за нехватки света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской ГГА в Telegram.

В Киеве остановили электротранспорт

️С вечера 3 ноября в Киеве временно приостанавливается движение трамваев и троллейбусов.

Причина - критическая ситуация в энергосистеме страны из-за российских обстрелов.

Движение трамваев и троллейбусов будет возобновлено после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Автобусы продублируют движение

На отдельных направлениях КП "Киевпасстранс" организует движение дублирующих автобусов.



Автобусы вместо троллейбусов будут курсировать по маршрутам:

№ 3ТР - Железнодорожный массив - Дворец спорта;

№4ТР - просп. Свободы - ст. м. "Площадь Украинских Героев";

№6ТР - Минский массив - Майдан Независимости;

№8ТР - ул. Смелянская - ст. м. "Площадь Украинских Героев";

№ 11ТР - Национальный музей архитектуры и быта Украины - Багриновая гора;

№ 14ТР - Ботанический сад - железнодорожный вокзал Центральный;

№17ТР - пл. Космонавтов - ст. м. "Площадь Украинских Героев";

№23ТР - ул. Мечты - ст. м. "Лукьяновская";

№24ТР - ул. Северная - просп. Свободы;

№26ТР - просп. Свободы - ст. м. "Нивки";

№27ТР - ст. м. "Почайна" - железнодорожная станция "Киев-Волынский";

№28ТР - просп. Свободы - ст. м. "Лукьяновская";

№ 29ТР - Дарницкая площадь - железнодорожная платформа "Куренивка";

№30ТР - ул. Милославская - ул. Кадетский Гай;

№31ТР - ул. Милославская - ст. м. "Лукьяновская";

№32ТР - ул. Северная - ул. Сошенко;

№ 33ТР - Минский массив - железнодорожный вокзал Южный;

№35ТР - просп. Свободы - ул. Кадетский Гай;

№36ТР - ул. Северная - ул. Чернобыльская;

№37ТР - ул. Милославская - ст. м. "Лесная";

№38ТР - ст. м. "Выдубичи" - Музей истории Украины во Второй мировой войне;

№ 40ТР - ул. Кадетский Гай - Дворец спорта;

№ 41ТР - ул. Тулузы - ст. м. "Святошин";

№ 42ТР - ул. Ольжича - ст. м. "Лыбидская";

№43ТР - Кибцентр - Дарницкая площадь;

№ 44ТР - ул. Северная - просп. Степана Бандеры;

№45ТР - ст. м. "Выставочный центр" - ст. м. "Васильковская";

№47ТР - ул. Милославская - ст. м. "Минская";

№50КР - ул. Милославская - Дарницкая площадь;

№50ТР - ул. Милославская - ст. м. "Лыбидская".

Автобусы вместо трамваев будут курсировать по маршрутам:

№1Т - Михайловская Борщаговка - ст. "Старовокзальная";

№3Т - ст. "Жюля Верна" - ст. "Старовокзальная";

№12Т - Пуща-Водица - пл. Тараса Шевченко;

№14Т - Отрадный просп. - контрактовая площадь;

№16Т - Контрактовая площадь - ст. м. "Героев Днепра";

№19Т - Контрактовая площадь - пл. Тараса Шевченко;

№22Т - просп. Воскресенский - ЗЗБК;

№27Т - ул. Милославская - ст. м. "Позняки";

№28Т - ул. Милославская - ст. м. "Лесная";

№29Т - ст. м. "Бориспольская" - ст. м. "Лесная".

В КГГА отметили, что дублирующие автобусы не смогут полностью компенсировать объем перевозок электротранспорта. Их количество будет определяться в зависимости от:

имеющихся автобусов и водителей,

пассажиропотоков,

текущей ситуации в городе.



Расписание движения дублирующих автобусов в ближайшее время опубликуют на сайте КП "Киевпасстранс" .

Метро работает

Метрополитен сейчас работает в штатном режиме. В то же время его дальнейшая работа будет зависеть от ситуации в энергосистеме.