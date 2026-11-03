В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов из-за нехватки света
Вечером 3 ноября электротранспорт в Киеве остановили из-за критической нехватки света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской ГГА в Telegram.
В Киеве остановили электротранспорт
️С вечера 3 ноября в Киеве временно приостанавливается движение трамваев и троллейбусов.
Причина - критическая ситуация в энергосистеме страны из-за российских обстрелов.
Движение трамваев и троллейбусов будет возобновлено после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Автобусы продублируют движение
На отдельных направлениях КП "Киевпасстранс" организует движение дублирующих автобусов.
Автобусы вместо троллейбусов будут курсировать по маршрутам:
- № 3ТР - Железнодорожный массив - Дворец спорта;
- №4ТР - просп. Свободы - ст. м. "Площадь Украинских Героев";
- №6ТР - Минский массив - Майдан Независимости;
- №8ТР - ул. Смелянская - ст. м. "Площадь Украинских Героев";
- № 11ТР - Национальный музей архитектуры и быта Украины - Багриновая гора;
- № 14ТР - Ботанический сад - железнодорожный вокзал Центральный;
- №17ТР - пл. Космонавтов - ст. м. "Площадь Украинских Героев";
- №23ТР - ул. Мечты - ст. м. "Лукьяновская";
- №24ТР - ул. Северная - просп. Свободы;
- №26ТР - просп. Свободы - ст. м. "Нивки";
- №27ТР - ст. м. "Почайна" - железнодорожная станция "Киев-Волынский";
- №28ТР - просп. Свободы - ст. м. "Лукьяновская";
- № 29ТР - Дарницкая площадь - железнодорожная платформа "Куренивка";
- №30ТР - ул. Милославская - ул. Кадетский Гай;
- №31ТР - ул. Милославская - ст. м. "Лукьяновская";
- №32ТР - ул. Северная - ул. Сошенко;
- № 33ТР - Минский массив - железнодорожный вокзал Южный;
- №35ТР - просп. Свободы - ул. Кадетский Гай;
- №36ТР - ул. Северная - ул. Чернобыльская;
- №37ТР - ул. Милославская - ст. м. "Лесная";
- №38ТР - ст. м. "Выдубичи" - Музей истории Украины во Второй мировой войне;
- № 40ТР - ул. Кадетский Гай - Дворец спорта;
- № 41ТР - ул. Тулузы - ст. м. "Святошин";
- № 42ТР - ул. Ольжича - ст. м. "Лыбидская";
- №43ТР - Кибцентр - Дарницкая площадь;
- № 44ТР - ул. Северная - просп. Степана Бандеры;
- №45ТР - ст. м. "Выставочный центр" - ст. м. "Васильковская";
- №47ТР - ул. Милославская - ст. м. "Минская";
- №50КР - ул. Милославская - Дарницкая площадь;
- №50ТР - ул. Милославская - ст. м. "Лыбидская".
Автобусы вместо трамваев будут курсировать по маршрутам:
- №1Т - Михайловская Борщаговка - ст. "Старовокзальная";
- №3Т - ст. "Жюля Верна" - ст. "Старовокзальная";
- №12Т - Пуща-Водица - пл. Тараса Шевченко;
- №14Т - Отрадный просп. - контрактовая площадь;
- №16Т - Контрактовая площадь - ст. м. "Героев Днепра";
- №19Т - Контрактовая площадь - пл. Тараса Шевченко;
- №22Т - просп. Воскресенский - ЗЗБК;
- №27Т - ул. Милославская - ст. м. "Позняки";
- №28Т - ул. Милославская - ст. м. "Лесная";
- №29Т - ст. м. "Бориспольская" - ст. м. "Лесная".
В КГГА отметили, что дублирующие автобусы не смогут полностью компенсировать объем перевозок электротранспорта. Их количество будет определяться в зависимости от:
- имеющихся автобусов и водителей,
- пассажиропотоков,
- текущей ситуации в городе.
Расписание движения дублирующих автобусов в ближайшее время опубликуют на сайте КП "Киевпасстранс".
Метро работает
Метрополитен сейчас работает в штатном режиме. В то же время его дальнейшая работа будет зависеть от ситуации в энергосистеме.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве 2 ноября из-за значительных колебаний напряжения частично остановился метрополитен.
Кроме того, из-за этого остановилось движение травмаев в некоторых районах столицы и не работает фуникулер.