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В Киеве вводят резервные схемы сообщения между берегами: что изменится

18:46 08.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В Киеве вводят резервные схемы сообщения между берегами: что изменится Фото: Южный мост в Киеве (Getty Images)
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С 9 ноября в Киеве начнут действовать резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегом.

Об этом заявил глава МВД Украины Иван Выговский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам министра, это решение было принято на фоне новых вызовов безопасности для столицы.

Главная цель - максимально разгрузить мосты и оптимизировать транспортные потоки.

  • Мост Патона: правоохранители введут реверсивное движение. В утренние часы (с 07:00 до 10:00) три из пяти полос будут открыты для движения в направлении правого берега, а вечером (с 16:00 до 20:00) - в направлении левого.
  • Северный мост: на подъездах к мосту патрульные будут направлять грузовики в объезд через Подольский мостовой переход. В то же время возобновят движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта в обратном направлении.
  • Южный мост: грузовики, направляющиеся с левого берега на правый, будут перенаправлять в объезд через Дарницкий мост. Для легковых автомобилей и общественного транспорта ограничений не предусмотрено.

По словам Выговского, подробные схемы движения вскоре опубликуют на страницах патрульной полиции.

Также он предупредил, что правоохранители будут обследовать подъездные пути к мостам и наиболее загруженные участки дорог.

"Уже сегодня мы значительно увеличили количество экипажей полиции в Киеве для регулирования движения, разгрузки мостов и помощи водителям. Наш приоритет - максимально содействовать людям в условиях чрезвычайных вызовов в Киеве", - сообщил Выговский.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский пообещал бесплатный проезд в наземном транспорте Киева.

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