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Зеленский обещает бесплатный проезд в наземном транспорте Киева

16:46 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Зеленский обещает бесплатный проезд в наземном транспорте Киева Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий должен представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и обеспечить достаточный резерв автобусов для Киева", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, глава Кабмина, секретарь СНБО и министр внутренних дел уже представили варианты резервных транспортных схем для столицы.

Глава государства отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о необходимом количестве транспорта и реорганизации дорожного движения в отдельных районах Киева.

"Важно, чтобы правительство подготовило и конкретные меры поддержки бесперебойной и гарантированно доступной работы городского наземного транспорта на случай перебоев в работе метро или возникновения проблем с мостами через Днепр", - заявил Зеленский.

Напомним, ночью 7 ноября Россия трижды атаковали Киев баллистическими ракетами.

Под ударом оказались энергетика, жилые дома и Северный мост.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, на мосту повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия и линия электропередач.

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