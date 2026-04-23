Кэшбек на топливо. Сколько водителей воспользовались программой и какие авто самые популярные

С 20 марта программой кэшбэка на топливо уже воспользовались 2 миллиона украинцев. Подавляющее большинство участников - владельцы автомобилей массового сегмента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

По ее словам, более 91% участников программы - это владельцы авто массового сегмента.

Среди самых популярных - Volkswagen Passat и Golf, Renault Megane, Skoda Octavia и Fabia, Ford Focus, Daewoo Lanos, а также автомобили ВАЗ.

Как уточнила глава правительства, большинство транспортных средств имеют возраст 10-20 лет, а более 80% оснащены двигателями объемом до 2,5 литра.

В рамках программы государство компенсирует часть расходов на топливо: до 15% - за дизель, 10% - за бензин и 5% - за газ. Максимальная сумма кэшбэка составляет до 1 000 грн в месяц.

Полученные средства украинцы могут потратить на оплату коммунальных и почтовых услуг, приобретение лекарств, книг или продуктов украинского производства.

По словам премьера, в среднем 70% кэшбека направляется именно на оплату коммунальных услуг.

В целом программой "Национальный кэшбек" сейчас пользуются более 4,5 млн украинцев.