Кэшбек на топливо. Сколько водителей воспользовались программой и какие авто самые популярные

13:42 23.04.2026 Чт
2 мин
Большинство - владельцы авто массового сегмента
aimg Ирина Глухова
Фото: кэшбэком на топливо воспользовались 2 млн украинцев (Getty Images)

С 20 марта программой кэшбэка на топливо уже воспользовались 2 миллиона украинцев. Подавляющее большинство участников - владельцы автомобилей массового сегмента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

В Украине заработал "топливный" кэшбэк: как получить деньги и когда они поступят

По ее словам, более 91% участников программы - это владельцы авто массового сегмента.

Среди самых популярных - Volkswagen Passat и Golf, Renault Megane, Skoda Octavia и Fabia, Ford Focus, Daewoo Lanos, а также автомобили ВАЗ.

Как уточнила глава правительства, большинство транспортных средств имеют возраст 10-20 лет, а более 80% оснащены двигателями объемом до 2,5 литра.

В рамках программы государство компенсирует часть расходов на топливо: до 15% - за дизель, 10% - за бензин и 5% - за газ. Максимальная сумма кэшбэка составляет до 1 000 грн в месяц.

Полученные средства украинцы могут потратить на оплату коммунальных и почтовых услуг, приобретение лекарств, книг или продуктов украинского производства.

По словам премьера, в среднем 70% кэшбека направляется именно на оплату коммунальных услуг.

В целом программой "Национальный кэшбек" сейчас пользуются более 4,5 млн украинцев.

Кэшбек на топливо

Напомним, что 20 марта 2026 года в Украине действует государственная программа "Национальный кэшбек" на топливо, которая возвращает часть средств за заправку авто.

На каждом литре кэшбек составит от 2 до 11 гривен, а максимальная ежемесячная сумма составляет 1000 гривен на человека.

Программа "топливного" кэшбека будет действовать до 1 мая текущего года.

В министерстве экономики объяснили, что правительство выбрало вариант с "топливным кэшбеком", поскольку он не влияет на поддержку армии и обеспечивает поддержку тем, кто больше всего нуждается в финансовой помощи.

Подробнее о том, как присоединиться к программе, - читайте в материале РБК-Украина.

Буданов сделал заявление об уклонистах и мобилизации в Украине
