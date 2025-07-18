Сколько кофе можно пить в день: нормы для мужчин и женщин

Кофе - один из самых популярных напитков в мире. Он заряжает энергией, улучшает концентрацию и настроение. Но как не перейти черту и не навредить здоровью? Ученые определили безопасные нормы потребления кофе для мужчин и женщин.
РБК-Украина рассказывает, сколько кофе можно пить женщинам и мужчинам в день, чтобы не навредить организму.
По данным Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), безопасная доза кофеина для взрослого человека до 400 мг в сутки. Это примерно 3-5 чашек кофе по 200 мл (в зависимости от способа приготовления и сорта зерен).
Мужчины могут употреблять до 400 мг кофеина в сутки, что в эквиваленте составляет:
Для женщин норма обычно такая же до 400 мг в день, однако во время беременности и грудного вскармливания это количество снижается до 200 мг в сутки. Это связано с тем, что кофеин проходит через плаценту и может влиять на развитие плода.
Также стоит учитывать, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде, энергетиках и некоторых лекарствах.
Оптимально пить кофе в первой половине дня, поскольку употребление после 15:00 может нарушить режим сна. Лучше всего ограничиться 1-2 чашками утром, чтобы получить максимум пользы без вреда для здоровья.
Важно также обращать внимание на индивидуальные особенности: чувствительность к кофеину, наличие хронических заболеваний (в частности сердечно-сосудистых), а также совместимость с приемом лекарств.
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При написании использовались следующие источники: Harvard Health Publishing, The American Journal of Clinical Nutrition, EFSA.