Пейте кофе с этим продуктом, чтобы "зарядиться" энергией и надолго забыть о голоде
Кофе с орехами - не только вкусное, но и полезное сочетание. Такой тандем поддерживает работу мозга, снижает уровень стресса и насытит энергией на весь день.
РБК-Украина также сообщает, какие орехи лучше всего сочетаются с кофе.
Польза от сочетания кофе с орехами
Нутрициолог Карина Боховисова рассказала, что большинство людей привыкли "перебивать голод" кофе с молоком. Это на самом деле удобно, но через час вы почувствуете снова голод, раздражение и желание есть сладкое.
Добавив к кофе орешки, вы:
- будете чувствовать насыщение дольше
- стабильный уровень энергии
- вероятность переедания после снизится в разы.
- снизится уровень тревоги
Также вследствие жевания происходит снижение внутреннего напряжения.
Стоит помнить, что кофе с орехами - это не полноценный прием, но гораздо лучше, чем просто сам напиток.
Орехи помогают уменьшить раздражение слизистой оболочки желудка, которое может возникать при употреблении кофе натощак. Их жиры и белки образуют защитный барьер.
И кофе, и орехи полезны для мозга. Кофеин улучшает концентрацию, а омега-3 и витамин E из орехов - память и нейрозащиту. Вместе они создают мощный дуэт для умственной активности.
Комбинация кофеина и полезных жиров из орехов может активизировать метаболизм и способствовать более легкому контролю веса (особенно если кофе без сахара).
Какие орехи лучше подходят к кофе
С кофе лучше всего сочетаются такие орехи:
- миндаль
- грецкие
- лесные
- фисташки
- кешью
Выбирайте несоленые и нежареные орехи, а кофе желательно - без сахара и сливок.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Карины Боховисовой, сайты Health и Earth.