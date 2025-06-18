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Пейте кофе с этим продуктом, чтобы "зарядиться" энергией и надолго забыть о голоде

Среда 18 июня 2025 18:03
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Пейте кофе с этим продуктом, чтобы "зарядиться" энергией и надолго забыть о голоде Нутрициолог рассказала, с чем полезно пить кофе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кофе с орехами - не только вкусное, но и полезное сочетание. Такой тандем поддерживает работу мозга, снижает уровень стресса и насытит энергией на весь день.

РБК-Украина также сообщает, какие орехи лучше всего сочетаются с кофе.

Польза от сочетания кофе с орехами

Нутрициолог Карина Боховисова рассказала, что большинство людей привыкли "перебивать голод" кофе с молоком. Это на самом деле удобно, но через час вы почувствуете снова голод, раздражение и желание есть сладкое.

Добавив к кофе орешки, вы:

  • будете чувствовать насыщение дольше
  • стабильный уровень энергии
  • вероятность переедания после снизится в разы.
  • снизится уровень тревоги

Также вследствие жевания происходит снижение внутреннего напряжения.

Стоит помнить, что кофе с орехами - это не полноценный прием, но гораздо лучше, чем просто сам напиток.

Орехи помогают уменьшить раздражение слизистой оболочки желудка, которое может возникать при употреблении кофе натощак. Их жиры и белки образуют защитный барьер.

И кофе, и орехи полезны для мозга. Кофеин улучшает концентрацию, а омега-3 и витамин E из орехов - память и нейрозащиту. Вместе они создают мощный дуэт для умственной активности.

Комбинация кофеина и полезных жиров из орехов может активизировать метаболизм и способствовать более легкому контролю веса (особенно если кофе без сахара).

Какие орехи лучше подходят к кофе

С кофе лучше всего сочетаются такие орехи:

  • миндаль
  • грецкие
  • лесные
  • фисташки
  • кешью

Выбирайте несоленые и нежареные орехи, а кофе желательно - без сахара и сливок.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Карины Боховисовой, сайты Health и Earth.

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