Пейте кофе с этим продуктом, чтобы "зарядиться" энергией и надолго забыть о голоде

Кофе с орехами - не только вкусное, но и полезное сочетание. Такой тандем поддерживает работу мозга, снижает уровень стресса и насытит энергией на весь день.

РБК-Украина также сообщает, какие орехи лучше всего сочетаются с кофе.

Польза от сочетания кофе с орехами

Нутрициолог Карина Боховисова рассказала, что большинство людей привыкли "перебивать голод" кофе с молоком. Это на самом деле удобно, но через час вы почувствуете снова голод, раздражение и желание есть сладкое.

Добавив к кофе орешки, вы:

будете чувствовать насыщение дольше

стабильный уровень энергии

вероятность переедания после снизится в разы.

снизится уровень тревоги

Также вследствие жевания происходит снижение внутреннего напряжения.

Стоит помнить, что кофе с орехами - это не полноценный прием, но гораздо лучше, чем просто сам напиток.

Орехи помогают уменьшить раздражение слизистой оболочки желудка, которое может возникать при употреблении кофе натощак. Их жиры и белки образуют защитный барьер.

И кофе, и орехи полезны для мозга. Кофеин улучшает концентрацию, а омега-3 и витамин E из орехов - память и нейрозащиту. Вместе они создают мощный дуэт для умственной активности.

Комбинация кофеина и полезных жиров из орехов может активизировать метаболизм и способствовать более легкому контролю веса (особенно если кофе без сахара).

Какие орехи лучше подходят к кофе

С кофе лучше всего сочетаются такие орехи:

миндаль

грецкие

лесные

фисташки

кешью

Выбирайте несоленые и нежареные орехи, а кофе желательно - без сахара и сливок.